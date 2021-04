O super companie din România are probleme uriaşe. Scandalul a ajuns la nivel internaţional

Combinatul siderurgic de la Galați are probleme uriașe cu banii. Compania are nevoie de o finanțare în valoare de 100 de milioane de euro pentru a-și acoperi costurile cu emisii de carbon. Amintim că, potrivit The Financial Times, Liberty Galați face parte din imperiul omului de afaceri Sanjeev Gupta. Probleme serioase au fost scoase la iveală după ce creditorul imperiului GFG Alliance, Greensill Capital, s-a prăbușit.

The Financial Times nota în luna martie a acestui an că unităților din Europa de Est le-a fost atribuită o valoare negativă în valoare de 2,6 miliarde de dolari, în contextul în care au datorii de 1,6 miliarde de dolari. Printre aceste unități se numără și fostul Sidex Galați. Amintim că valoarea negativă a reieșit din calculul consultaților chemați la GFG pentru a gândi un plan de restructurare.

Menționăm că Liberty Galați a vândut credite de carbon de aproape 100 de milioane de euro, după ce le-a primit în conformitate cu schema europeanî de tranzacționare de emistii ETS. Prin această schemă, marii poluatori primest gratuit, în fiecare an, o anumită alocare de credite de carbon, care sunt calculate de la caz la caz și sunt emise în luna februarie. Poluatorii trebuie să dea înapoi Uniunii Europene destul credite de carbon pentru a-și acoperi fiecare tonă de emisii, până în luna aprilie anul următor.

Așadar, după ce Liberty Galați a vândut creditele de carbon primite, acum se confruntă cu identificarea fondurilor necesare pentru a cumpăra creditele de carbon necesare pentru emisiile din ultimul an. Lucrurile nu sunt deloc simple, având în vedere că prețurile creditelor de carbon din UE au crescut în ultimele săptămâni. Trebuie menționat că Liberty Galați este în discuții cu Liberty Ostrava din Cehia. Compania românească speră să obțină creditele de carbon pe care cehii nu le-au folosit.

Vânzarea creditelor de carbon nu este o practică nouă printre marile grupuri industriale din Europa. Dacă acestea reușesc să-și reducă emisiile de carbon în cele 12 luni, atunci aceste credite le pot rămâne lor și pot fi capitalizate. Există și companii care preferă să vândă întreaga alocare și să le cumpere înapoi peste 12 luni.

Amintim că, la începutul acestui an, în presă au apărut articole care precizau că șefii combinatului de la Galați ar fi implicați într-un scandal de corupție în care era amintit și fostul ministru al Mediului, Costel Alexe.

Reacția Liberty Galați la articolul din The Financial Times

După publicarea articolului anterior menționat în The Financial Times, Dorian Dumitrescu, directorul de comunicare al Liberty Galați a trimis un răspuns oficial cu privire la tema abordată în articol.