Practic, ziua de 24 februarie 2022 a oferit o nouă perspectivă asupra relațiilor bilaterale între Ucraina și Republica Moldova. Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat, în exclusivitate pentru Capital România, că prioritar pentru Republica Moldova este asigurarea păcii interne și bunăstarea refugiaților ucraineni, în contextul războiului nejustifcat de către Rusia împotriva Ucrainei.

Au fost anumite probleme la frontierele comune

„Avem o relație bună cu Ucraina! Am fost de la bun început alături de Ucrain și de poporul ucrainean. Desigur că au fost anumite reproșuri că nu ne-am aliniat în totalmente la acele sancțiuni economice. Dar eu cred partenerii noștri europeni și Ucraina, politicenii ucraineni, au înțeles mizele acestei decizii. Prioritatea noastră numărului unu a fost să asigurăm pacea internă și securitatea în Republica Moldova, care este benefică și pentru Ucraina, pentru că datorită păcii interne pe care am asigurat-o și continuăm să o asigurăm, am fost și suntem în măsură să gestionăm fluxul de refugiați. Să asigurăm protecția necesară refugiaților ucraineni, care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Să asigurăm securitatea protecția necesară pentru fluxurile comerciale care traversează Republica Moldova din și spre Ucraina.”, a evidențiat Ambasadorul Victor Chirilă.

„Sigur că avem probleme de ambuteiaje la frontiera noastră, dar acest lucru se datorează și capacităților limitate ale infrastructurii pe care le avem la frontiera noastră cu România. S-au luat deja măsuri ca în anii vitori să depășim și acest handicap. Anul acesta urmează să fie, de exemplu, construit un pod nou la Leușeni. De asemenea, va fi renovat podul de la Sculeni, urmează să înceapă construcția altor trei poduri: Stânca-Costeși, Bumbăta-Leova și Fălciu-Leca. Planurile sunt mari, anul trecut România și Republica Moldova au aplicat împreună la programul „Conecting Europe” pentru a finanța podul de la Ungheni-Ungheni și această finanțare a fost aprobată de către Comisia Europeană. Practic, 50% dintre lucrările tehnice din proiectul de fezabilitate vor fi finanțate din cadrul acestui proiect important.”, a nuanțat oficialul de la București.

Aderarea României la Schengen va fi un exemplu de bună practică pentru Republica Moldova

Sigur că a fost inevitabil să nu aflăm care este poziția diplomatului moldovean despre aderarea României la Spațiul Schengen. Victor Chirilă a susținut acest demers și a relevat că integrarea României în Schengen va fi un exemplu de bună practică pentru Republica Moldova.

„Noi sperăm că pe parcursul acestui an acest lucru se va realiza (n. red. aderarea României la Spațiul Schengen). Pare că în ultimele zile avem și unele semnale firave pozitive. Însă păstrăm optimismul, ținem pumnii strânși pentru România și pentru noi, pentru că acest lucru va facilita tranzitul produselor noastre pe piața Uniunii Europene, la fel și traficul de mărfuri va beneficia foarte mult. În plus, acest lucru va însemna și armonizarea de practici între vamele noastre și polițiile de frontiere.

Practicile Schengen vor deveni treptat standardele activității noastre. Acest lucru ne bucură. Având contact direct cu Spațiul Schengen, acest lucru ne va pregăti pentru viitoarea noastră intrare în Spațiul Schengen, care sper eu că se va realiza într-un viitor previzibil. Totul depinde de ritmul proceselor de integrare europeană în care va fi angajată Republica Moldova.”, a declarat Ambasadorul.