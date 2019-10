City Insurance nu mai este cea mai ieftină companie de asigurări RCA din România. O veste importantă nu doar pentru șoferi, care, pe termen scurt, cel puțin, nu au decât de câștigat, prin plata unei asigurări mai ieftine, dar și pentru piață, care are nevoie disperată de cele mai mici semne de diversificare. Mai puțin bine este că firma care s-a dus cu tarifele sub City Insurance, potrivit calculelor și surselor Capital, nu este alta decât Euroins, adică concurentul tradițional al City în fruntea clasamentului, cele două împărțind mai bine de 70% din vânzările totale de RCA. Deja celelalte firme care vând RCA nu mai contează, singura care mai dă semne de viață fiind nou venita Watford, care vinde însă doar pe anumite segmente, considerate mai puțin riscante și care are oricum obiective mici în primii ani de activitate.

Concret, potrivit calculelor noastre confirmate și de mai multe surse din piață, pe segmentul de persoane fizice tinere și de vârsta a doua, inclusiv în zona de mașini cu motoare mari, Euroins a scăzut tarifele sub City. Menționăm că tarifele RCA sunt influențate în principal de vârsta asiguratului și de capacitatea cilindrică a mașinii, iar cu cât vârsta e mai redusă și mașina cu motor mai mare cu atât daunele sunt mai mult și mai mari, arată statisticile. Cu alte cuvinte, Euroins a ales să meargă tare mai ales în segmentele riscante.

Deocamdată nu a intrat pe cea mai riscantă zonă, adică cea a camioanelor, însă sursele noastre spun că se ia în calcul inclusiv această variantă.

Ce cotații are și cât vinde pe zi Euroins. Rol cheie pentru brokeri

Potrivit calculelor Capital, bazate pe datele brokerilor de asigurare, Euroins a ajuns cu tarifele sub City Insurance, pe majoritatea segementelor de persoane fizice. De exemplu, un șofer în vârstă de 37 de ani, care conduce o Dacia Logan de 1,5 litri, în București, trebuie să scoată din buzunar 624 de lei pentru un RCA la Euroins și 633 de lei pentru unul la City Insurance. Un șofer cu vârsta de 27 de ani va plăti 732 la Euroins și 773 la City Insurance, iar unul cu vârsta de 50 de ani 600 de lei la Euroins și 630 la City. City Insurance se impune ca preț doar la categoria peste 60 de ani, acolo unde Euroins alege, practic, să se scoată din piață cu un tarif cu aoproape 50% peste City Insurance.

În aceste condiții, au început să apară efecte pe vânzările celor două firme. Datele unor brokeri semnificativi, analizate de Capital, arată că Euroins a ajuns să vândă, pe zi, mai mult decât City Insurance, atunci când vorbim de polițe pe mai mult de o lună. City Insurance este compania care vinde aproape toate polițele pe o lună din piață. Pe prima săptămână din octombrie, conform analizei noastre Euroins a vândut cu circa 10-15% mai mult decât City Insurance, exceptând polițele pe o lună, acolo unde Euroins nu e interesat.

Se preconizează, astfel, o nouă perioadă în care brokerii și felul în care agenții lor aleg să își construiască ofertele vor avea un cuvânt greu de spus, având în vedere lupta de tarife între cele două și faptul că ambele vând exclusiv prin intermediari.

Te-ar putea interesa și: