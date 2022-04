Prezentă în studioul EVZ alături de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic, fosta social-democrată Viorica Dăncilă a comentat prestația actualului premier Nicolae Ciucă.

În opinia liderului nou înființatului partid NOI (Națiune Oameni Împreună), principalul reproș pe care i l-ar face prim-ministrului este lipsa de implicare.

Dăncilă: Pe timp de pace te gândești la dezvoltare

„Nu vi se pare că e o concordie totală acum PNL-PSD? E o tăcere asurzitoare”, a observat Turcescu referitor la coaliția de guvernare.

„Pe timp de pace te gândești la dezvoltare. E o pace cu tot, și cu ei înșiși, a răspuns enigmatic fosta lideră PSD. Actualul guvern nu face aproape nimic, îmi asum cele spuse. Mulți dintre români sunt de acord cu mine. Nu vreau să-l judec pe dl. prim-ministru Ciucă dacă e pregătit sau nu să dețină funcția, dar funcția de prim ministru presupune acțiune. Am lucrat cu el, mă așteptam să ceară mai mult”, a comentat fostul europarlamentar.

Viorica Dăncilă consideră că sunt unii miniștri ai cabinetului Ciucă despre care nu are nicio îndoială că s-ar ridica la înălțimea postului. În acest sens, dacă ar fi în locul premierului, ar lua măsuri. „Dau exemplul ministrului Turismului, am văzut la New York. Să-i cheme și să-i zguduie”.

La Târgul de Turism Travel and Adventure Show de la New York, România a fost prezentă cu un stand care a provocat critici şi ironii acerbe în ţară.

„Am demis miniștri”

Fostul premier din perioada când președinte al PSD era Liviu Dragnea a recunoscut că a demis miniștri în mandatul său. „Nu am certat niciodată un ministru public, îi chemam la mine în cabinet, aveam foaia de parcurs pe fiecare minister. Foarte frumos, elegant îi spuneam că îl schimb a doua oară”.

Chestionată de cei doi jurnaliști ce speră de fapt de la o formațiune minusculă, cum e NOI, politiciana – proaspăt demisionară de la BNR din funcția de consultant – a subliniat că este o echipă tânără, cu oameni educați și cu expertiză în domeniul lor de activitate, alături de care speră să ofere românilor care nu se regăsesc în partidele existente „proiecte și soluții. Sunt un bun român”, a precizat Viorica Dăncilă.

Aceasta a negat anumite speculații că partidul său – pe care nu l-a fondat, cum a ținut să precizeze – ar urma să aibă rol de vehicul electoral pentru viitori candidați la alegerile prezidențiale din 2024, cum ar fi Mircea Geoană.