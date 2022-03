Liviu Dragnea are grave probleme de sănătate! Fostul lider PSD este ținut la pat. Cum se simte acesta

Liviu Dragnea are mari probleme de sănătate, o spune Codrin Ștefănescu pentru impact.ro, acesta fiind nevoit să stea să se refacă, la recomandarea medicului. De asemenea, fostul lider PSD urmează un tratament cu antibiotice.

”Nu știm exact de la ce a început totul. Am avut săptămâna trecută o serie de întâlniri cu colegi din diverse regiuni. Altfel spus, a fost o perioadă foarte plină în care Liviu Dragnea a fost alături de noi. Însă cândva, pe parcurs, a răcit foarte tare. Medicul spune că are o aprindere la plămâni. De fapt, la un singur plămân, dar nu știu exact să vă spun diagnosticul, fiindcă nu mă pricep la treburile acestea medicale”, a declarat Codrin Ștefănescu.

Acesta a mai declarat pentru sursa anterior citată că atât el, cât și colegii din Alianța pentru Patrie au suspectat că Liviu Dragnea s-a infectat cu coronavirus.

”Astea au fost și primele noastre temeri. E mai bine să nu ai de-a face cu ăsta, nici măcar când pare că este pe final. Mai ales că mulți dintre cei care-l încojoară s-au infectat cu COVID. După analize și teste am răsuflat ușurați. Însă nici cu aprinderea la plămâni nu te joci!”, a adăugat el.

Liviu Dragnea are temperatură care trece de 39 de grade: Se luptă cu boala

Codrin Ștefănescu a mai spus că toate întâlnirile au fost anulate din cauza stării de sănătate a lui Liviu Dragnea, adăugând că liderul APP are temperatură care trece uneori și de 39 de grade.

”Am contramandat totul. Întâlniri, prezențe în studiouri de televiziune, până și cele mai mici discuții. Liviu trebuie să stea la pat, are temperatură, uneori trece și de 39 de grade, și se luptă cu boala. Plus tratamentul cu antibiotic. Cred că are o sensibilitate la plămâni. Cine știe de la ce-o fi pornit totul?!”, spune acesta.

În plus, mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea spune că zilele petrecute în închisoare ar fi putut contribui la sensibilitatea fostului social-democrat, dar și vremea de afară.

”Și vremea asta, de început de martie, cu temperaturile astea ce au scăzut brusc, poate avea și ea rolul ei. Nu știu ce să zic. Până și eu nu m-am putut feri de un guturai sau ce-o fi fost. Vreo două zile m-a pus la pat un virus tâmpit, apoi am dus-o pe picioare, alte încă câteva zile. Mai un pumn de vitamina C, mai o țuică fiartă. Uite așa, ușor, ușor, am scos-o la capăt!”, a spus Codrin Ștefănescu.

”Liviu Dragnea își va reveni repede”

Codrin Ștefănescu a mai spus pentru sursa anterior citată că ”iviu Dragnea își va reveni repede. Și chiar și bolnav, tot urmărește cu atenție ce se întămplă. Cred că în curând va fi iar activ pe paginele sale sociale. Nu vedeți, unora le trece prin cap să apeleze la cenzura de altădată, a comuniștilor. Și după aia se gândesc să dea vina pe alții!”.