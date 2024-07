SUA vs China sau „bătălia pe creiere”

În cadrul podcastului „Esențial”, publicat marți, 30 iulie 2024, pe canalul de YouTube „HAI România!”, profesorul universitar Adrian Diaconu, care predă matematică la Universitatea din Minnesota, ne-a prezentat bătălia dintre SUA vs China, poreclită „bătălia pe creiere”.

Adrian Diaconu nu este un simplu profesor universitar. El face parte dintre elite restrânse a cercetarii matematice globale. Articolele scrise de el apar în cele mai importante publicații din întreaga lume, precum „Annals of Mathematics”, „Inventiones Mathematicae”, „American Journal of Mathematics”, „Journal of the European Mathematical Society” și „Compositio Mathematica”.

Ba chiar a fost consultantul științific pentru Rusel Crowne din celebrul film „A Beautiful Mind”, în care personajul principal este celebrul matematician John Nash, inventatorul Teoriei Jocurilor.

În cadrul podcastului „Esențial”, gazda și invitații săi încearcă să înțeleagă spre ce se îndreaptă lumea. În prezent, SUA și China poartă o lupta crâncenă pe „materie cenușie”. Profesorul universitar nu știe exact ce se întâmplă, acum, în China, unde n-a mai fost din anul 2001, dar are contact cu matematicieni chinezi din SUA.

La un moment dat, chiar a scris un articol împreună cu un matematician chinez. Cei doi au locuit sub același acoperiș pe perioada studiului. Românul a fost surprins de cât de muncitori pot fi chinezii. Acel matematician putea lucra nouă ore în continuu, fără pauze.

Fiind uimit de profesionalismul său, l-a întrebat dacă ar vrea să lucreze împreună la Universitatea din Minnesota. Cu câteva zile înainte de interviul său, cel mai influent matematician din China le-a schimbat planurile.

Când s-a întors la catedră, Adrian Diaconu a fost surprins de atitudinea colegilor săi. Toți americanii îl tratau cu răceală și i-au spus să-și vadă de treaba lui.

„Deci, ca să văd dacă am înțeles bine. Ei au ”o rețea”, iar în momentul în care apare un tânăr strălucit, îl forțează să se întoarcă-n China”, a spus gazda podcastului. „Pe unii îi obligă să se întoarcă-n China, pe alții îi lasă-n SUA. (…) Există o triere care se face-n China. Olimpicii din fiecare generație sunt trimiși la studii (universitare) în SUA”, a precizat invitatul său.

Puteţi accesa chiar aici canalul de YouTube „HAI România!”, unde puteţi urmări o multitudine de podcasturi extrem de interesante, iar ediţia de astăzi, 30 iulie, o puteţi vedea chiar mai jos. Vizionare plăcută!