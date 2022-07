Invitatul lui Mirel Curea în podcastul Contrapunct EVZ, analistul economic Ilie Șerbănescu, estimează că războiul din Ucraina a oferit Chinei șansa ideală de a se poziționa ca marele câștigător al conflictului.

Bătălia pentru gazul rusesc: SUA a împins Rusia în brațele Chinei

Mai precis, subliniază invitatul, odată cu începerea războiului SUA a recurs la o mutare de forță, împingând controversata Rusia direct în brațele Chinei.

„Strategia fixată de Statele Unite în legătură cu războiul din Ucraina este de a împinge Rusia în brațele Chinei. Și atunci îi potențează toate posibilitățile pe care le are această țară îndreptându-i și toate toate resursele Rusiei. Sunt îndreptate acuma către China.

De asemenea, cunoscutul jurnalist a comentat că această strategie a americanilor nu este fixă, ci se va schimba în timp, de voie de nevoie.

„Eu nu știu dacă poate fi o strategie corectă din punctul de vedere al intereselor Statelor Unite să obțină așa ceva. Dirijezi niște resurse vitale către ăia. Dimpotrivă, tu trebuie să le ai și în mâna ta, e un fel de de capcană. Așa dacă mă independentizez și le duc toate în China, potențez China, deci nu fac nimic. Și nu numai China, India, Vietnamul, tigrii cum li se spunea, care au de partea lor și avantajul demografic”, a completat invitatul.

China, folosită la rândul ei de SUA contra Rusiei

„Dacă vă gândiți la marile conflicte care au fost în ultimii ani, în perioada lipsită de conflicte, adică de la al Doilea Război Mondial, încoace când a fost pace între ghilimele, grație faptului că au fost doi competitori și între ei se puteau aranja lucrurile… Asta nu înseamnă că nu s-au lovit, dar când a fost la o adică s-au înțeles. Nu știu dacă o vom face și acum se poate, dar acuma sunt 3. Menage a trois, asta e ceva complicat.

Când Kissinger (n.r. – Henry Kissinger fost secretar de stat american), acum 40-50 de ani, a hotărât să sprijine înălțarea Chinei, a făcut-o în ideea că obține un adversar în plus pentru Rusia. Și așa a fost, iar acuma să faci o strategie care să-i împingă pe unul în brațele celuilalt, iar tu ești singur?

Nu cred că este bine. Această strategie, inclusiv asta cu războiul, se va schimba pentru că nu este foarte clar în sprijinul intereselor celor care o practică sunt Statele Unite”, a argumentat analistul economic.

Acesta a adus în discuție și relația pe care SUA o are cu Europa de Vest, pe care „o are la picioare” odată cu războiul din Ucraina. Un motiv în plus pentru americani să își schimbe atitudinea, având în vedere că „adevăratul lor obiectiv e China„.

