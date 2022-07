„România face ce a făcut mereu. Supraviețuiește. Sper. Am putea să sperăm că se poate juca un joc inteligent din partea românească pentru a putea obține mai mult.”, este de părere Bogdan Teodorescu, care a observat că românii au trăit mai relaxați pandemia decât frații lor europeni din vest.

Românii, mai relaxați în pandemie

„Să știți că viața din România în timpul pandemiei, cel puțin într-o perioadă a ei, a fost semnificativ mai lejeră decât peste hotare. Poate fiindcă suntem noi mai latini și n-am aplicat chiar așa riguros faptele. Poate fiindcă liderii nu sunt nici ei atât de teutoni încât să impună cum trebuie, dar în timp ce afară nu puteai să iei o cafea, în București se stătea la terasă.”, a mai spus analistul politic.

„Pariez că peste o mie de ani vom fi tot aici”

„Este foarte posibil ca această tradiție a noastră, folosesc un termen care nu este nobil, de șmecherie, să ne folosească. Am fost întrebat pe la diverse târguri de carte la care am fost, care ar fi principala definiție a românilor. Și am zis că suntem supraviețuitori. Am fost aici acum ceva timp, suntem în continuare și dacă aș paria ceva peste o mie de ani este că vom fi în continuare aici.”, crede profesorul Bogdan Teodorescu. În opinia sa, singura condiție pe care românii au respectat-o și trebuie să o respecte în continuare este acceptarea identității.

„Ar fi foarte bine să ne uităm foarte atent cine suntem și să nu încercăm si fim altcineva. Hai să încercăm să ne uităm cine suntem și să scoatem maximum din ce putem. Poate nu obținem maximum, dar putem obține mult. Dar să nu încercăm să fim altcineva.”, a conchis profesorul.

