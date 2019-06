Prima întrebare vine natural: cum a ajuns la Google. ”Luna trecută am împlinit șapte ani de când sunt angajată la Google. Pare o eternitate. Am lucrat înainte în zona de fonduri pe aderare, pentru câțiva ani, apoi patru ani la Microsoft, un an la Xerox, iar de șapte ani sunt aici. CEO sunt de aproape trei ani”

Șapte interviuri pentru șapte ani

Aceasta este prezentarea pe scurt, însă parcursul până în punctul de CEO nu a fost atât de simplu. În primul rând a fost vorba de multe interviuri. ”Formale, cred că au fost șapte. Interviurile au fost pentru angajare. Așa se făcea înainte. La angajare la noi sunt o serie de elemente pe care le analizăm. Nu există un HR care recrutează. Oamenii din echipa în care vei lucra sau alte echipe colaterale conexe te intervievează și îți analizează foarte mult zona de potențial de care dispui. Avem norocul că brandul atrage profesioniști, iar din start oamenii vin cu niște calificări, important este cu ce vin în plus, ce valori, ce principii și ce cultură au”, explică CEO Google România.

Ne detaliază și cum au decurs cele șapte interviuri pe care le-a avut: ~Toate interviurile au fost la un nivel foarte înalt. Primul interviu a fost cu Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, Country Director în Polonia, cu care am și păstrat o legătură foarte apropiată și de la care am învățat enorm chiar din interviu. A fost un interviu minunat. Acum șapte ani eram undeva pe la Azuga la un eveniment, iar ea era în Polonia. Interviul a durat o oră și am discutat o grămadă de lucruri în acel timp. Toate interviurile au fost extrem de provocatoare și am învățat extrem de mult din ele. În momentul respectiv nu lucrasem în zona de digital. Era vorba mai degrabă despre potențialul meu de a veni în companie. Am învățat în toate. Și atunci când am fost la Xerox nu știam nimic de printing, dar am învățat~.

Cum ajungi șef la Google

La patru ani după ce a ajuns în companie Elisabeta Moraru a ajuns chiar șefa biroului de la București. Cum a ajuns în funcție și ce implică asta? ”A fost un concurs cu mulți candidați, din nou interviuri, era iarăși posibil să nu obțin poziția. De altfel, inițial nici nu mă gândisem să candidez la momentul respectiv, pentru că vine cu foarte multe responsabilități. Sigur, lumea vede partea “glamuroasă“, dar ea implică multe responsabilități. Echipa cred că este poate cea mai importantă responsabilitate a mea. Să îi respect și să am oameni care vin cu bucurie că au proiecte în care cred. Este foarte important asta”, explică Moraru.

Acum conduce o echipă de 15 oameni la București și spune că este vorba de un start-up, chiar dacă Google se află în România de opt ani: ”Te simți ca într-un start-up unde înveți și faci de toate și unde ești foarte antreprenor. Genul acesta de om foarte ambițios și foarte bine pregătit cu o mentalitate de antreprenor, se motivează diferit. Dacă ești IT-ist, ești și antreprenor dacă vrei. Sunt vari specializări. Avem oameni de marketig, oameni care au lucrat în agenții în trecut, oameni care au avut chiar business-uri înainte și care acum vin să lucreze cu noi, dar și oameni care au un background în IT, evident. Nu contează numai competențele profesionale pe care le-ai obținut în educația pe care ai avut-o. Totul vine la pachet și cu stilul tău de lucru. Trebuie să ai și introverți și extroverți, minorități diferite, chiar dacă este vorba de gen, etnicitate, alte tipuri de preferințe religioase, sexuale, toate lucrurile astea sunt parte din cultura Google”.

Diversitatea, un obiectiv programatic

Am ajuns astfel și la punctul în care vorbim despre diversitate, o calitate cu care Google se identifică. Curiozitatea este dacă este ceva programatic sau vine natural? ”Asta căutăm, este ceva programatic pentru că face parte dintr-un proiect destul de amplu de diversitate și incluziune al nostru. Eu chiar sunt și promotor în Europa centrală și de sud-est, în această inițiativă care vorbește despre a te respecta ca individ cu orice fel de aspecte care vin la pachet, de a-ți oferi șanse echitabile. Asta ține de felul în care recrutăm, de felul în care susținem talentele să crească. Compania asta este la un nivel de transparență pe care eu nu l-am întâlnit. Felul în care te simț inclus în partea de strategie sau de produse este foarte special”.

Din ceea ce descrie Elisabeta Moraru, Google pare un fel de brain-storming global. ”Îl putem numi și așa. Există și partea asta de feedback, să-i spunem voce. Vocea ta este destul de răspicată în companie”, confirmă CEO-ul de la București senzația.

Moraru ne explică și cum decurge practic implementarea acestor principii: ~Sunt mai multe căi. Încurajăm foarte mult zona de “proiecte 20%”, de exemplu, asta înseamnă să dedici acest procent de timp proiectelor în care tu crezi. GMail și Google Grants așa au apărut. În România, toate proiectele din zona de educație așa au apărut.

Apropo de discuția “cum investește o companie globală în România”. Investește prin direcția pe care o dau oamenii din echipă. Noi am crezut în educație. Colaborăm și obținem bugete de la echipe din toată lumea. Compania este una foarte matricială și atunci îți permite să colaborezi cu foarte mulți oameni. De exemplu, echipa cu care colaborăm pe zona de “computer scrience”, de proiecte stem, este din Zurich. Apropo de cultura companiei, lucrăm foarte mult în zona aceasta virtuală. Pot spune că suntem foarte matrciali și colaborativi~.

Citiți mâine continuare acestui interviu, în care Elisabeta Moraru vorbește despre pasiunile sale, despre cariera la care visa în adolescență, dar și despre modul cum folosesc copiii ei tehnologia.

