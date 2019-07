Senatorul liberal Florin Cîțu a publicat vineri, pe Facebook, un extras dintr-un raport al Comisiei Europene în care, spune vicepreședintele PNL, Comisia confirmă că execuția bugetară de anul trecut a fost măsluită: ”valoarea returnărilor de TVA a fost atipic de mică, în ianuarie 2019, cu un impact pozitiv asupra veniturilor angajate în 2018, datorită ajustării lunare a calculelor făcute pe metoda CASH, dar cu un impact negativ în 2019”.

Capital l-a contactat pe fostul președinte al ANAF, Gelu Diaconu, unul dintre cei care au acuzat cel mai vocal măsluirea bugetului pe anul trecut, pentru a discuta despre consecințele unor fapte atât de grave.

”Vă reamintesc că am fost primul care am devoalat în spațiul public cum se ”manevrează” cifrele execuției bugetare și ale rectificărilor pretins pozitive. Am asistat încă de la început la Programul PSD ”pe drumul” Greciei”… dar mai e mult până acolo. Aceasta deoarece ponderea datoriei în PIB a României este încă foarte departe, față de cea a Greciei (35% față de aproape 200%, la vârful crizei în Grecia)”, a declarat Gelu Diaconu, în exclusivitate pentru Capital.

Ajustări dureroase

”Dragnea a plecat, Vâlcov la fel, Dăncila și Teodorovici vor pleca și ei (împreună sau separat), dar finanțele publice vor rămâne într-o stare compromisă, cu deficite enorme, unele ascunse sub preș.

Vor fi reajustări dureroase (reduceri de personal bugetar, impozitare pensii speciale și cele peste o valoare limită, vor crește taxele, etc.), pentru a evita procedura de deficit excesiv impusă de Comisia Europeană și astfel vom rămâne într-o zonă de echilibru precar”, a adăugat el.

”Categoric este exclusă o situație ca a Greciei și pentru faptul că pletora de habarniști ai PSD-ului din instituțiile statului va fi trimisă cât de curând acasă!”, a concluzionat fostul președinte al ANAF.

Date umflate din pix

Gelu Diaconu declara, chiar la începutul lui ianuarie 2019:

”În aprilie-mai veți vedea poziția Comisiei Europene. Sper să nu ne anunțe că declanșează procedura de deficit excesiv, care ar putea atrage suspendarea alocării de fonduri europene.

Până atunci însă, se continuă măsluirea cifrelor în proiectul de buget pe anul acesta.

Iar măsluirea cifrelor este un termen mai corect decât falsificarea propriu-zisă. Eu am susținut în mod repetat că guvernul va apela la așa ceva, mai ales cu prilejul așa-ziselor rectificări bugetare pozitive

Pot exemplifica: Ei umflă ”din pix” veniturile programate la rectificare, pur și simplu fără nicio legătură cu realitatea, apoi reduc la sânge cheltuielile cu investițiile și pe cele cu bunuri și servicii în execuția de până la sfârșitul anului. O mare parte din cheltuieli le amână sine-die, pe anul următor. Pe de o parte, li se creează iluzia ordonatorilor de credite că au alocate sume, dar pe de altă parte li se blochează administrativ efectuarea cheltuielilor”.

