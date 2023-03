Raluca Dumitrescu a fost unul dintre speakerii din cadrul evenimentului. Aceasta este deputat PSD și membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților.

Măsuri de sprijin pentru fermierii români

Anul trecut, 2022, a fost marcat de secetă, iar pentru 2023, previziunile nu sunt prea optimiste. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat faptul că a declanșat campania de irigat încă din luna martie.

Deputatul PSD, Raluca Dumitrescu, a vorbit despre situația dintre fermieri și autorități, dar și despre decizia care se va lua la finalul lunii curente.

„Da, este adevăr, chiar ieri împreună cu colegii am discutat și am cerut lămuriri vis a vis de Ministerul Agriculturii. Este vorba de un algoritm de calcul, care ar trebui verificat și bineînțeles decizia care ar trebui să se ia pe 31.03. Domnul Antohe a spus cu subiect și predicat că încă se mai poate veni cu modificări la Comisie. Cred că autoritățile române ar trebui să facă un pic de umăr la umăr. Am auzit în ultimul timp că toată lumea acuză pe toată lumea. Fermierii acuză autoritățile, autoritățile se divid în cei care sunt la putere și cei care sunt în opoziție. Aici e vorba de interesul României. Nu contează sub nicio formă cine câștigă. Important este ca România să aibă o hrană de calitate, că fermierii noștri trebuie sprijiniți și că rolul nostru al tuturor este să muncim în interesul lor”, a spus aceasta.

România și-a luat toate măsurile cerute de UE

De asemenea, aceasta a vorbit și despre pătrunderea pe piață din România a produselor ucrainene.

„Noi nu avem competențe în materia aceasta. Din punct de vedere al vidului legislativ, România a încercat să-și ia toate măsurile pe care UE le-a cerut. Ce cred că nu am făcut foarte bine, nu suntem foarte uniți cu mecanismele europene și aici mă refer la organizațiile interprofesionale care ar trebui să aducă un interes de segment și nu un interes global”, a declarat Raluca Dumitrescu.

De asemenea, făcând o analiză, finanțările europene sunt din ce în ce mai importante pentru fermierii din România. Fiind membru în cadrul Comisiei, Raluca Dumitrescu a fost întrebată despre sprijinul concret pe care îl oferă instituția pentru facilitarea accesului la aceste fonduri.

Raluca Dumitrescu a vorbit și despre ce soluții de sprijin sunt luate în calcul în cadrul Comisiei pentru agricultură pentru a ajuta fermierii români pe partea de desfacere a producției.

„Două lucruri aș vrea să menționez. Eu vin dintr-un județ eminamente agricol, Ialomița. Mie îmi place să spun că Ialomița dă parte importantă din PIB din agricultură. Eu am învățat că fermierii români au învățat administrația să facă fonduri europene. Eu nu am făcut consultanță, dar am condus două grupuri de acțiune locală: unul pe trei județe la un moment dat, și unul alături de președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală, Alexandru Potor. Eu am văzut că primii care vor să se asocieze sunt fermierii români. Sunt primii deschiși, în schimb au o problemă pe care nimeni nu vrea să și-o asume, educația. Când am cumpărat primele tractoare, managerul de firmă se urca pe el pentru că Ionică, Georgica, nu știau. Omul ăla a făcut un pas extraordinar: 2007-2014, a fost momentul în care opt angajați din fiecare firmă pentru 200.000 de euro pe care îi dădea Uniunea Europeană au primit salarii 12 luni plătite la stat. Ceea ce nimeni nu a vrut să spună despre chestia asta. Fermierul român vrea să se dezvolte, e deschis la digitalizare, dar trebuie să aibă și cu cine. În momentul acesta, România implementează pop. Avem tineri între 16-29, copii pentru care se dau bani, se plătesc ca să facă cursuri. De exemplu pe regiunea sud Muntenia și sud-est, e o zonă preponderent agricolă, sunt 14 astfel de proiecte de 3 milioane de euro. Oamenii sunt selectați pentru că indiferent de câtă educație, trebuie să aibă numai domiciliul acolo să-și asume responsabilitatea pentru un astfel de curs. Nu vor să vină”, a declarat Dumitrescu.

În completarea acesteia a venit și Antonio Primera: „Trebuie să ne uităm la natura umană. Trebuie să facem un pas înapoi. Nimeni nu face ceva doar pentru că i se spune, fiecare trebuie să aibă un motiv, o motivație. Undeva lipsește motivația. Fie la primărie, fie la cei care fac cursurile, fie la cei care vor primi cursurile”.

„Este lipsa de înțelegere. Eu nu sunt de acord cu faptul că primăria este de vină pentru că Ionică nu vrea să muncească. Mai am două lucruri de spus: gândiți-vă în momentul în care a apărut ordinul de ministru cu folosirea fitosanitară. Câți agricultori spuneau că nu aveau școala pregătită. S-au făcut niște pași cel puțin legislativi. Noi avem niște modificări la legea 18 tocmai pentru emiterea titlurilor de proprietate s ajutăm. Am modificat legea arendei. S-a ajuns la un consens politic, săptămâna viitoare dăm votul final cu o arendă de 7 ani.”, a spus Raluca Dumitrescu.

„Agricultură 2023: tendințe și abordări inovative”

Pe data de 22 martie 2023, Revista Capital a organizat Masa Rotundă Capital pentru „Agricultură 2023: tendințe și abordări inovative” la Club One de la ora 10:30.

Evenimentul a fost transmis live pe Facebook Capital România, Facebook Infofinanciar Romania, Facebook evz.ro, Pagina de Youtube EVZ Capital.

Temele de discuție au fost următoarele: ce şanse are agricultura de precizie în România, cum transformă digitalizarea agricultura românească, șansa României de a deveni hub logistic în contextul războiului din Ucraina, cum sunt afectați fermierii români de războiul de la granițele țării și ce soluții de desfacere a produselor există pentru agricultorii români.

