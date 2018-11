EXCLUSIV Peste 15.000 de români, aruncați în necunoscut. Ce se va alege de o celebră uzină, cât un oraș

Peste 15.000 de români sunt prinşi la mijloc într-o combinaţie cu care nu ar trebui să aibă nicio legătură. Ei şi familiie lor, în total, probabil, peste 50.000 de oameni, sunt parte dintr-o afacere impusă de birocraţia de la Bruxelles şi parafată în lumea financiară ceţoasă din Londra şi Mumbai, India.

Combinatul Sidex, din Galaţi, ultimul combinat siderurgic de la graniţa NATO, cu peste 15.000 de angajaţi, trebuie vândut pentru că proprietarul lui, compania Arcelor Mittal, a devenit prea mare, după gusturile birocraţilor europeni.

Mittal, unul dintre cei mai bogaţi oameni din India, trebuie să vândă Galaţiul pentru că vrea să cumpere un combinat în Italia, iar organismele europene spun că, dacă le-ar păstra pe ambele, ar deveni suficient de mare încât să ameninţe concurenţa pe piaţa de profil.

Și a găsit şi cumpărător. O altă mare familie din India, familia Gupta. De meserie comercianţi de orice, ei s-au remarcat, în ultimii ani, prin achiziţii spectaculoase în domeniul metalurgiei, finanţate cu împrumuturi imense, unele dintre ele puse deja sub semnul întrebării.

Capital şi Evenimentul Zilei au început deja o serie de investigaţii asupra afacerilor familiei Gupta, care „survolează” România de aproape 20 de ani, fără să fi lăsat ceva remarcabil în urmă, cu excepţia unor promisiuni pe măsura reputaţiei de comerciant abil a lui Sanjeev Gupta, omul de bază din compania Liberty House, care ar urma să ia şi combinatul din Galaţi.

Am arătat cum au creat mari probleme unui reputat fond de investiţii elveţian, ai cărui bani i-au folosit pentru afaceri cel puţin îndrăzneţe. Am arătat cum pierd din credibilitate inclusiv în India, ţara lor de baştină şi, mai important decât toate, am arătat cum au promis investiţii de 200 de milioane de euro, în siderurgie şi transport naval, la Olteniţa, şi au sfârşit prin a administra 28 de hectare de pământ cumpărat nu se ştie clar cum, un siloz şi două plantaţii de lavandă şi goji.

Acum, a venit timpul să vă prezentăm răspunsurile autorităţilor în ceea ce priveşte istoria şi intenţiile familiei Gupta, dar şi un nou episod din ceea ce a devenit deja un trend în presa financiară internaţională: telenovela „până unde-o duce Gupta”.

Comisia Europeană se implică, dar nu se bagă

Aşa cum spuneam şi la începutul materialului, sursa tranzacţiei dintre familia Mittal (Arcelor Mittal) şi familia Gupta (Liberty House) pentru combinatul siderugic Galaţi este birocaţia de la Bruxelles. Mai precis, Comisia Europeană şi autoritatea sa de concurenţă, care a decis că Arcelor Mittal nu poate să cumpere combinatul italian Ilva (pe care şi-l doreşte), fără să scape de o parte din celelalte active pe care le deţine în Europa. Aceasta pentru că, au considerat cei de la Comisia Europeană, ar fi devenit suficient de mare încât să ameninţe concurenţa de la nivelul pieţei de profil din Europa.

Iar Mittal, prezent în mai multe ţări din Uniune, a ales să renunţe tocmai la Sidex Galaţi. Ne-au spus asta chiar reprezentanţii Comisiei Europene, într-un răspuns scurt la câteva întrebări lungi pe care le-am trimis. la oţelăria din Galaţi a aparţinut exclusiv celor de la Arcelor Mittal. Această măsură este parte din angajamentele pe care compania şi le-a luat pentru a garanta legalitatea achiziţiei combinatului Ilva. Este, de aemenea, atributul exclusiv al celor de la Arcelor Mittal alegerea cumpărătorului pentru oţelăria de la Galaţi”, ne-au transmis reprezentanţii Comisiei Europene.

Totuşi, chiar dacă, aşa cum e şi normal, proprietarul actual al Sidex este liber să decidă cui vinde, aceleaşi reguli europene spun că nu e cazul să găsească un cumpărător ale cărui capacităţi să ridice semne de întrebare. Iar Comisia Europeană promite că va veghea asupra acestui aspect.

„Rolul nostru, până în acest moment, este acela de analiza cât de potrivit este cumpărătorul indicat de Arcelor Mittal. Procedura de analiză este în defăşurare şi tocmai de aceea este prea devreme pentru a comenta asupra eventualelor concluzii pe care le va trage Comisia”, mai spun cei de la Comisia Europeană.

Foarte important, până Comisia va lua o decizie, tot ce se întâmplă la Galaţi reprezintă responsabilitatea exclusivă a celor de Mittal, ca şi în cazul în care Comisia ar decide să respingă vânzarea către familie Gupta.

Acestea sunt singurele răspunsuri remise Capital şi Evenimentul Zilei de către Comisia Europeană, deşi întrebările noastre acopereau o zonă mult mai largă. Iată-le:

● Cum se poate asigura Comisia Europeană că promisiunile de la Galaţi sunt reale de această dată?

● Există posibilitatea ca organismele europene să forţeze cumpărătorul la transparenţă corporatistă, dată fiind importanţa strategică a acestei achiziţii?

● Prin ce instrumente poate Comisia Europeană să securizeze soliditatea investiţiei, ţinând cont că grupul Gupta are un grad foarte mare de îndatorare, iar accesul la finanţare pare problematic?

● Cum se poate asigura Comisia Europeană de abilitatea cumpărătorului de a asigura funcţionarea neîntreruptă a producţiei în cazul deteriorării condiţiilor de piaţă?

● Poate Comisia Europenă să valideze capacitatea Gupta de a livra planul de investiţii pentru creşterea cu 50% a capacităţii de producţie şi repornirea unui furnal? În cazul în care nu are succes acest plan, combinatul se închide?

Nimic în siderurgie, doar trading şi pământ parfumat cu lavandă. Ascund ceva autorităţile române?

Aproape 20 de ani au trecut de când familia Gupta a călcat în România. Aproape că nici nu e atât de important că mai marele familiei, Sanjeev, încearcă acum să spună, ipocrit şi previzibil, că habar nu avea despre afacerile pe care fratele său le desfăşura în România.

Important e că, din 1999 până acum, familia Gupta nu a făcut nimic remarcabil. A avut un minim de patru angajaţi şi un maxim de 50, care este înregistrat de doar doi ani.

De altfel, după cum arată răspunsurile transmise Capital şi EVZ de către actuala Autoritate pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), fostă Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), indienii nici nu au cumpărat, la Olteniţa, o afacere metalurgică, în adevăratul sens al cuvântului şi nici un şantier naval, aşa cum au susţinut.

Tot ce au luat ei a fost pământ, transformat ulterior în pământ arabil şi spaţiu pentru silozuri.

Concret, chestionat de Capital şi EVZ în legătură cun privatizarea Turol (fostul combinat metalurgic Olteniţa) şi Navol (fostul şantier naval), AAAS nu pomeneşte o vorbă despre firmele Transdanube sau Evergreen, cele care au intrat în posesia terenului şi dotărilor celor două întreprinderi.

Ori Transdanube şi Evergreen, ambele controlate de familia Gupta, sunt cunoscute în Olteniţa ca proprietari ai celor două firme, în care au promis că investesc peste 200 de milioane de euro.