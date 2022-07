Invitatul jurnaliștilor Robert Turcescu și Dan Andronic în podcastul EVZ Play de luni a explicat, printre altele, de ce s-a retras din politică.

De ce a renunțat Daniel Funeriu la politică?

Mult timp a fost văzut ca una din marile speranțe în mandatele președintelui Băsescu. Inițiator al unei reforme a educației apreciată de specialiștii în domeniu, fostul ministru al Educației a mărturisit că nu s-a simțit unul dintre moștenitorii fostului președinte.

În plus, nivelul modest al veniturilor politicienilor români l-a făcut să aleagă o carieră în străinătate, în momentul de față fiind stabilit în Germania.

Funeriu: Ideologic o iau pe arătură rău de tot

Chestionat de Robert Turcescu cum explică decăderea USR și ce implicații are pentru viitorul partidului desprinderea aripii Cioloș, Daniel Funeriu a observat că Uniunea Salați România pare să fi ratat o șansă istorică. Astfel, formațiunea politică putea să se poziționeze bine pe dreapta, însă a preferat să se refugieze în ideologie.

„E o forță nouă, am zis sunt niște tineri care poate au un anumit viitor. Mi se părea că în tandem cu PNL, poate pot să facă o contrapondere a PSD. Din păcate au eșuat în trotinetisme. Când au avut pe mână teme mari, Justiția și Sănătatea, n-au făcut absolut nimic. Când schimbi sisteme mari, asta nu se face la televizor. Sunt lupte dure care se dau. Am avut o speranță, după aia am observat că ideologic o iau pe arătură rău de tot. Nu au reușit să demonstrze nimic”.

Acesta le-a recomandat useriștilor să respecte al doilea tratat din constituția UE, care recomandă respectarea moștenirii culturale și a tradiției fiecărei țări-membre.

„Nu cred că USR mai poate să fie resuscitat”

Într-o postare de luna trecută, fostul demnitar a lansat, pe o rețea de socializare, un atac devastator la adresa USR. „Insistența cu care USRPLUS cere materia „educație sexuală” în şcoală, împotriva tuturor argumentelor logice şi de bun-simț, nu poate însemna decât două lucruri:

1) prostie şi/sau 2) dorință de hipersexualizare a tinerilor.

Cum USRPLUS are cei mai educați politicieni, din punct de vedere al studiilor, mai stă în picioare numai ipoteza 2, aşa că îi rog frumos să nu o mai dea după copac şi să o spună franc, nu să vină cu minciuni, cum au făcut la referendum. Nu e nimic rău în a dori ceva anume, suntem în democrație, dar să nu umble cu cioara vopsită”, a scris printre altele Daniel Funeriu.

Tot în luna iunie, fostul demnitar a făcut declarații fără ocolișuri: „USR nu mai poate fi resuscitat”. Potrivit acestuia, membrii actuali ai USR sunt „implicați în conflicte interne fără sfârșit”, însă, în același timp, sunt „ineficienți în a combate foştii membri care îi atacă consistent din exterior”, a conchis fostul ministru cu referire la aripa Dacian Cioloș.

