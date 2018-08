EXCLUSIV Luptă în doi pe cel mai citit site de presă din România. Milionarul care îl deține nu mai are acces la bani și vinde tot ce are

Capital a aflat şi cine sunt cei doi pretendenţi pentru achiziţionarea Adevărul, unul dintre aceştia fiind deja în relaţii de business cu Burci.

Una dintre părţile interesate de Adevărul este cea reprezentată de Clever Media, grup controlat de Adrian Tomşa, un apropiat al lui Zoltan Teszari.

De altfel, Clever Media a bătut palma cu Burci pentru prealuarea unui alt activ al său din media, televiziunea Prima TV, pe care Clever o va adăuga portofoliului TV format din Look TV, Look Plus, Agro TV şi Profit TV.

În plus, publicitatea Adevărul este vândută de firma lui Orlando Nicoară, omul care a intrat în relaţii de parteneriat cu Clever Media, după ce le-a cedat brandul Profit.ro şi dreptul de a prelua conţinut media de la echipa site-ului finaciar www.profit.ro. Nicoară este şi cel care se ocupă de vânzările televiziunilor Look.

Totuşi, spun sursele Capital, cele mai mari şanse pentru preluarea Adevărul nu le are grupul din jurul Clever, ci Radu Budeanu, omul care a construit publicaţia Can Can, apropiat al Bogdan Buzăianu, unul dintre milionarii de top.

El s-ar afla în discuţii avansate cu Cristian Burci. Dacă ediţia print a Adevărul nu mai prezintă prea mae interes eonomic, ziarul fiind la o medie de sub 5.000 de exemplare vândute pe zi, site-ul este un activ important, în condiţiile în care de mai mulţi ani de zile rămâne constant între primele două publicaţii onlie, ca număr de cititori.

Totuşi, marele dezavantaj pentru un eventual cumpărător în constituie datoriile imense pe care Adevărul le are şi care se ridică la câteva zeci de milioane de euro.

Aflat într-o situaţie dificilă din cauza unui dosar penal care i-a adus popriri atât pe conturile sale cât şi pe ale soţiei, Cristian Burci încearcă să facă rost de bani prin vânzarea majorităţii afacerilor pe care le deţine în zona de media şi comunicare, au declarat, pentru Capital, surse din piaţa de profil.

Burci are poprire pe conturile personale din cauza unui dosar constituit la DIICOT şi aflat pe rolul Tribunalului Olt în care este acuzat de devalizarea societăţii Romvag Caracal. Prejudiciul estimat îna acest dosar este de circa 20 de milioane de euro, în timp ce întreaga avere a lui Burci a fost estimată de top 300 Capital la circa 26-30 de milioane de euro, la nivelul lui 2017.

Milionarul ar dori să păstreze un singur brand din domeniu, adică ziarul Click, cel mai vândut cotidian din România care, spun sursele citate, i-ar aduce în continuare profit.