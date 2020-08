Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Clever Media Transilvania SRL preia postul de televiziune Prima TV de la Prima Broadcasting SRL, companie aflată în reorganizare.

Clever Media Transilvania SRL este o companie ce aparține grupului deținut de domnul Adrian Tomșa, care deține mai multe investiții în România printre care canalele TV Look (Look Plus și Look Sport), AgroTV și Profit.ro, dar și paginile web Looksport, Lookplus, Lookmedica, Agrotv și Profit.ro.

În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.

Cine este fostul patron al Prima TV

Cristian Burci este considerat un om de afaceri apropiat de PSD, însă cultivă relații transpartinice. A fost unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri pe lângă fostul premier, Viorica Dăncilă, cea care a fost dată jos printr-o moțiune de cenzură și așa a ajuns la Palatul Victoria Ludovic Orban.

Potrivit unor surse, Cristian Burci ar fi plecat din țară în Abu Dhabi împreună cu omul de afaceri Cristian Hideg, patronul Romwine and Coffee în timpul stării de urgență. Potrivit Libertatea, Hideg ar fi plecat în Abu Dhabi la finalul lunii martie, împreună cu Cristi Burci și cu alți 8-9 oameni din fabrica Sanimed de la Călugăreni, județul Giurgiu, scrie G4media.

În urmă cu câteva zile, cei de la DIICOT au luat o decizie extrem de dură împotriva acestuia. Oamenii legii au decis să pună sechestru pe „bunuri mobile și imobile” în valoare de 2.730.000 de euro și 159.977.598 de lei, în total aproape 36 milioane de euro.

Este vorba despre un dosar greu care este investigat încă din anul 2016. În primă fază, era vorba despre un prejudiciu mai mic, de numai 8 milioane de euro. În acest caz, Burci a fost reținut acum 4 ani. Dosarul a fost preluat de la biroul teritorial Olt la structura centrală a DIICOT, mai relatează sursa citată.