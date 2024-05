Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția în care Intesa Sanpaolo S.p.A. urmează să preia First Bank S.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A. este activă în principal în sectorul financiar-bancar. Ea este societatea-mamă a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent în România prin intermediul subsidiarei sale, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A.

First Bank va fi preluată de Intesa Sanpaolo

First Bank S.A. este o instituție de credit cu o prezență activă pe piața serviciilor financiar-bancare din România. Această bancă gestionează o rețea de 40 de sucursale. Ea furnizează servicii atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Consiliul Concurenţei, în urma analizei efectuate, a concluzionat că tranzacția propusă nu creează obstacole semnificative pentru concurența efectivă pe piața românească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Investiția va dubla prezența Intesa în România

În octombrie 2023, Intesa Sanpaolo din Italia a anunțat planurile de achiziție a First Bank din România de la fondul american de capital privat JC Flowers.

În 2018, JC Flowers a achiziționat First Bank de la Piraeus Bank. Un an mai târziu, a preluat și rivalul mai mic Leumi, care a fost integrat în brandul First Bank.

Această investiție va dubla prezența Intesa în România. Unitatea sa locală are 60.000 de clienți și 34 de sucursale, cu active de 1,5 miliarde de euro. Intesa Sanpaolo este prezentă în România încă din 1996.

Achiziții de dimensiuni mai mici în anumite regiuni europene

Intesa Sanpaolo SpA examinează posibilitatea de a efectua achiziții de dimensiuni mai mici în regiunile europene în care operează și în țările situate în jurul Mării Mediterane, pentru a-și întări unele dintre activitățile sale de bază.

Marco Elio Rottigni, responsabilul Diviziei de Bănci Subsidiare Internaționale a Intesa a dat detalii în acest sens. Acesta a arătat că în timp ce atenția este pe creșterea organică, banca este deschisă să capitalizeze oportunitățile de creștere externe care pot apărea.

Conform acestuia, o astfel de achiziție trebuie să genereze sinergii, să se integreze în modelul de afaceri și să fie realizată la o valoare corectă.

ISBD are operațiuni pe trei continente, prin intermediul a 11 bănci comerciale în Europa Centrală și de Est și Egipt, și deține o companie de gestionare a averii în China. Cu o rețea extinsă de aproape 700 de filiale și aproximativ 21.000 de angajați, servește șapte milioane de clienți.