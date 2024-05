Din păcate, așa cum arată datele, acest lucru nu este suficient pentru unii clienți, scrie presa locală.

Orașul Telšiai din vestul Lituaniei are o populație de peste 20.000 de locuitori. În oraș funcționează mai multe sucursale bancare, precum și câteva bancomate.

Locuitorii din Telšiai spun că acestea le acoperă bine nevoile, dar oamenii din alte orașe și sate trebuie adesea să călătorească într-un oraș din apropiere pentru a obține numerar.

Băncile au instalat 100 de bancomate suplimentare în regiunile rurale, în ultimii doi ani

„Este foarte rău. Nu există autobuz și drumul este foarte lung. Odată ce ajungi aici este dificil să te întorci acasă. Cu toți banii ăștia la tine, cineva s-ar putea să te atace”, spune un locuitor al unui sat din apropiere, citat de lrt.lt.

Răspunzând presiunii publice tot mai mari, băncile au instalat 100 de bancomate suplimentare în regiunile rurale, în ultimii doi ani. Astfel, în prezent, 90 la sută din populație poate retrage numerar pe o rază de 10 kilometri de locul de reședință.

Cu toate acestea, clienții au o altă problemă: băncile își închid din ce în ce mai multe sucursale fizice. Susțin că nu are sens să le întrețină, deoarece, odată cu extinderea serviciilor online, puțini sunt cei care mai merg la o sucursală.

60% din populație nu a vizitat o sucursală fizică a unei bănci în 2023

Potrivit unui sondaj, 60% din populație nu a vizitat o sucursală fizică a unei bănci, anul trecut. O treime din cei chestionați a mers o dată până la trei ori, iar trei procente au spus că au vizitat o bancă de trei până la șase ori.

Grupurile pentru drepturile consumatorilor spun că acest lucru se datorează faptului că mulți nu au acces la sucursale bancare.

„Oamenii ar putea fi mulțumiți să vorbească și să consulte un casier al băncii despre cum pot face lucrurile mai bine sau cum pot face tranzacții, dar tot ce le rămâne oamenilor este online banking-ul”, spune Marius Jansonas, membru al consiliului de administrație al Consumers Alliance.

Băncile spun că nu este cazul. Acolo unde nu există sucursale, băncile își trimit angajații pentru a-i ajuta pe oameni să-și rezolve problemele, dar există și alte opțiuni.

Instituțiile de credit oferă toate serviciile lor prin telefon

„Instituțiile de credit oferă, practic, toate serviciile lor prin telefon. Adică, poți să-ți suni instituția de credit și să rezolvi totul”, insistă Eivilė Čipkutė, președintele Asociației Băncilor.

În Europa, cele mai accesibile instituții de credit se află în Spania și Luxemburg

Potrivit Băncii Mondiale, Olanda are cel mai mic număr de sucursale bancare – 5,5 la o populație de 100.000 de locuitori. Letonia are puțin sub 7 sucursale, Estonia are 7,5. Lituania are aproximativ 11 sucursale bancare la 100.000 de locuitori.

În Europa, cele mai accesibile instituții de credit se află în Spania și Luxemburg. Bulgaria are de aproape 6 ori mai multe sucursale bancare fizice decât Lituania.

Problema este că numerarul devine mai scump. De exemplu, SEB Bank și-a schimbat prețurile planurilor de servicii în luna aprilie. Pentru clienții fără plan lunar, retragerea a 500 de euro vine acum cu o taxă de 10 euro, mai mult decât dublu față de taxa anterioară de 4 euro.

„Nu aș spune că creștem taxele”, spune managerul segmentului de clienți privați din SEB Baltic, Linas Januševičius. „Doar că ne schimbăm serviciile bancare de zi cu zi și introducem noi planuri. Am ridicat limitele de retragere gratuită în toate planurile”, adaugă el.

Avertismentele experților

Jansonas, de la Consumer Alliance, spune că presiunile trecerii către o economie fără numerar nu au sens în acest moment, mai ales că războiul din Ucraina a demonstrat vulnerabilitatea infrastructurilor care stau la baza tranzacțiilor fără numerar.

„Trebuie să păstrăm mai mult numerar, pentru orice nevoie ”, spune el. „Uitați-vă la Ucraina. Când se întâmplă astfel de evenimente, toate băncile și bancomatele sunt închise, iar oamenii trebuie să supraviețuiască cumva singuri”, continuă el.

Atât Asociația Băncilor, cât și Banca Lituaniei spun că nu au observat că războiul din Ucraina a dus la o creștere a retragerilor de numerar de către lituanieni.