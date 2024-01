Intesa Sanpaolo ar putea prelua First Bank

Consiliul Concurenței a anunțat, vineri, că efectuează o analiză a tranzacției prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. dorește să preia First Bank SA.

În conformitate cu prevederile legale, această tranzacție necesită autorizarea din partea Consiliului Concurenței, care va evalua compatibilitatea acesteia cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termenii stabiliți de legislație.

Despre First Bank

First Bank (cunoscută anterior sub numele de Piraeus Bank România) este o instituție bancară din România, având ca acționar majoritar fondul de investiții american J.C. Flowers & Co. Banca a fost preluată de la grupul grec Piraeus Bank în 2018, prin intermediul firmei J.C. Flowers & Co. (care deține 76,1% din acțiuni), în colaborare cu BERD (19%) și conducerea băncii (4,9%).

În 2000, Piraeus Bank a intrat pe piața bancară din România prin achiziționarea Pater Bank, cu 2 sucursale, de la Budapest Bank din Ungaria, parte a grupului General Electric Capital.

În iunie 2009, fostul Piraeus Bank dispunea de o rețea de 180 de sucursale, cu 1.971 de angajați și active în valoare de 2,3 miliarde euro. Până în iulie 2010, Piraeus Bank România atrăgea atenția a 300.000 de clienți. În data de 10 iulie 2019, First Bank a finalizat achiziția Bank Leumi România, preluând cele 14 sucursale ale acesteia. Din 1 mai 2020, Bank Leumi România a fost redenumită First Bank.

Despre Intesa Sanpaolo Bank

Intesa Sanpaolo Bank este filiala din România a Grupului Intesa Sanpaolo, una dintre cele mai mari instituții financiare din Europa și lider în Italia.

În 1996, Intesa Sanpaolo Bank și-a început activitatea în România ca o bancă locală specializată în servicii destinate IMM-urilor. Începând cu anul 2008, instituția a evoluat în Intesa Sanpaolo Bank, extinzându-și portofoliul pentru a oferi o gamă completă de produse și servicii bancare adaptate tuturor segmentelor de clienți.

Prin focalizarea noastră pe relații pe termen lung, ne propunem să furnizăm produse și servicii bancare de înaltă calitate atât persoanelor fizice, cât și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și marilor corporații.

Despre Grupul Intesa Sanpaolo

Grupul Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai semnificative grupuri bancare din Europa, având o capitalizare bursieră de 48,3 miliarde de euro(1). Grupul se remarcă printr-un angajament semnificativ în domeniul ESG (mediu, social și guvernanță), ocupând o poziție de nivel mondial în privința impactului social și acordând o atenție deosebită problemelor climatice.

Cu o prezență puternică în toate sectoarele de activitate din Italia (retail, corporate și gestionarea averilor), Intesa Sanpaolo este lider în industrie. Serviciile sale sunt disponibile pentru 13,6 milioane de clienți printr-o rețea extinsă de peste 3.300 de sucursale distribuite în mod eficient pe întreg teritoriul țării, deținând cote de piață de cel puțin 12% în majoritatea regiunilor italiene.

Cu o prezență internațională strategică, Grupul operează în peste 900 de sucursale și servește 7,2 milioane de clienți în 12 țări din Europa Centrală și de Est, precum și în regiunile Orientului Mijlociu și Africii de Nord. De asemenea, dispune de o rețea internațională de specialiști care sprijină clienții corporativi în 25 de țări, în special în regiunile Orientului Mijlociu și Africii de Nord, acolo unde companiile italiene sunt active.