Florin Călinescu a renunțat definitiv la PRO TV. Anunțul a fost făcut chiar de el pe Facebook. „Cu oarecare parere de rau, vă anunț ca renunț la colaboarea cu actualul manegment al PROtv. Deci, si la” Românii au talent “. Detalii ,mai încolo”, a scris el duminică în toiul nopții.

Capital a aflat în exclusivitate care a fost picătura care a umplut paharul. Vedeta de televiziune nu ar fi fost în cei mai buni termeni cu cei din managamentul PRO TV. El și-ar fi exprimat în repetate rânduri supărarea legată de faptul că producțiile nu mai avea calitatea de altă dată și că exista o lipsă de identitate a stației. „Spunea că oamenii sunt demotivați și că nu mai au filozofie de lideri”, a punctat sursa menționată pentru Capital.

Prin plecarea sa, Călinescu își câștigă, probabil liniștea. Dar din punct de vedere financiar lovitura este cruntă pentru celebrul actor. Asta pentru că în ultima perioadă toate afacerile lui nu mergeau ca pe roate iar sursa principala de venit venea exact de la postul de televiziune pe care l-a părăsit.

Câte zeci de mii de euro încasa de la PRO TV

Mulți ani, salariul lui Florin Călinescu, ca și al altor vedete de la PRO TV, a fost un secret bine păzit. În urmă cu ceva vreme, el a dat însă detalii despre banii pe care îi primește în fiecare lună. De la Românii au talent, el a spus că ar avea cel mai mare salariu.

„Probabil că eu am cel mai mare salariu. Măi, nu știu cine îl are. Dacă îl are Andreea Esca sau Andra sau eu. Nu știu ce salariu are Andi (Andi Moisescu – n red.) sau Andra sau Andreea. Lucrurile astea sunt confidențiale, nu m-au interesat”, a spus Florin Călinescu, la un moment dat.

Potrivit surselor CAPITAL, Florin Călinescu ar fi primit de la PRO TV în jur de 50.000 de euro pe sezon. Adica cât timp era parte din echipa de jurați de la Românii au talent, el primea acești bani.