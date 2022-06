EXCLUSIV. Ion Cristoiu critică PNL și PSD: „Se compensează dacă această coaliție face ceva în materie de resetarea României” (VIDEO)

Așadar, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat coaliția de guvernare, punctând că PNL și PSD „n-au schimbat nimic”, iar România se află într-o situație foarte dificilă.

„În momentul în care s-au cununat cele două partide (n. red. PNL și PSD), un lucru destul de straniu, eu am și scris, am spus mereu, că are justificare, pentru că o asemenea coaliție, cu dispariția opoziției, are și consecințe grele.

Ele se compensează dacă această coaliție face ceva în materie de resetarea României. Nu este vorba de măsuri cu 50 de bani. Normal era ca atunci când s-au cununat să spună că avem următoarele legi.

Spuneți-mi o lege fundamentală pentru România! (…) Se pune de foarte multă vreme problema regionalizării României, pentru ca să poți să obții fonduri europene. N-au schimbat nimic”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul este de părere că România nu a avut o politică externă

De asemenea, jurnalistul a subliniat că țara noastră nu a avut o politică externă, în contextul războiului din Ucraina.

„Dacă te vei uita la poziția României în criza aceasta (n. red. războiul din Ucraina), veți vedea că noi nu am avut politică externă. Politica externă nu a fost la noi decât o aplicare aproape slugarnică a deciziilor luate de alții.

Nu a făcut nimic (n. red. Klaus Iohannis). Această coaliție a fost făcută de băieții din sistem, cu aprobarea lui Ciolacu, ca ăla să nu-și bată capul”, a completat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu a vorbit și despre tensiunile militare provocate de Rusia în Ucraina

Totodată, acesta a vorbit și despre tensiunile militare provocate de Rusia în Ucraina și nu numai.

„Pe plan internațional este o mare tulburare, e un război mai complicat decât pare. În această situație tulbure, politică externă în România e făcută de unul singur, e inadmisibil! (…) Este iresponsabil.

Am mai avut o perioadă în care am lăsat politica externă pe seama lui Ceaușescu. Nu poți să lași în asemenea momente politica externă, pentru că ea trebuie să fie rezultatul unor decizii colective”, a mai spus Cristoiu.