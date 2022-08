Mihai Tatulici spune adevărul despre Traian Băsescu. Motivul pentru care nu l-a plăcut pe fostul președinte

Mihai Tatulici a fost invitatul de luni, 8 august, în podcastul „EVZ Play” cu Robert Turcescu și Dan Andronic. La un moment dat, scriitorul și jurnalistul român a fost întrebat de ce nu l-a plăcut pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, iar răspunsul acestuia nu a întârziat să apară.

Invitatul din podcastul care poate fi vizualizat integral pe contul de YouTube al EVZ Capital a precizat că nu l-a plăcut pe fostul președinte al României deoarece era fals, subliniind că și-a dat seama de acest aspect de abia după ce l-a votat și a petrecut mai mult timp în jurul lui.

„Pentru că era fals. Pentru că el nu era ce credeam noi că e. Era român adevărat dar în accepțiunea (…) târziu, după ce l-am votat. După ce l-am votat pentru că am avut ocazia să stau pe lângă el.

Celebrele secvențe cu ora nouă, invitații la Cotroceni (…) ora nouă, domnu’ Tatulici puteți să veniți puțin până la mine? Da. Cele două pahare de whisky – full, pe sistemul pe care îl avea el – telefon, două pahare de gheață.

Plec la Republica Moldova ajută-mă te rog frumos să rezolv problema unirii Moldovei cu România. Dă-mi o idee. Domnu’ președinte e simplu de tot. În toată istoria umanității, popoarele deștepte au prostit popoarele mari și mici.

Cum ar fi, zice Băsescu. Cum ar fi SUA care au cumpărat Alaska de la ruși. Au dat o șpagă țarului și s-a rezolvat. Și-a costat și trei lei”, povestește acesta.

Mihai Tatulici l-a sfătuit pe Traian Băsescu ce să-i spună lui Vladimir Voronin

În cadrul aceluiași podcast, Mihai Tatulici a povestit că l-a sfătuit pe Traian Băsescu cu privire la ce să îi spună fostului președinte al Republicii Moldova cu privire la unirea celor două țări.

Scriitorul român mai spune că fostul președinte al României s-a întors din Republica Moldova și l-a chemat la Palatul Cotroceni pentru a-i spune ce s-a întâmplat acolo.

„Păi și tu ce-mi propui? Vă duceți la papagalul ăsta de rusofon, faceți întâlnirea între patru ochi și spuneți conform Tratatului de la Helsinki, acum unirile între țări nu se pot face decât prin referendum și aranjați cu băiatul ăsta, cu Voronin, să facă lucrurile în țara aia în așa fel încât să iasă 50+1% referendum în favoarea unirii și s-a rezolvat. Și zice păi și dacă ăsta-mi cere o avere. Păi evaluați și dumneavoastră cam cât ar fi șpaga pe care i-o dați ca să fie băiatul mulțumit.

Se duce, se întoarce, mă sună. Mă duc iar la Cotroceni, iar paharul și zice n-am avut noroc. De ce? Am ajuns prea târziu. Cum ați ajuns prea târziu? După convorbire am ieșit cu el afară și am discutat puțin și am spus ce ai zis tu să spun. Și ce sumă i-ați oferit? Mi-era frică că zgârcioaba asta i-a oferit vreo 3 lei și zice 3 miliarde. Trei miliarde de ce? Trei miliarde de euro. Da, zic, e corect, suma e corectă. Mi-a cerut timp de gândire și a doua zi când ne-am dus să bem la Cricova, înainte să ne apucăm de băut mi-a zis că „îmi pare rău dar mi-am făcut suma”, mai spune scriitorul și jurnalistul român, Mihai Tatulici.