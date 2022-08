EXCLUSIV! Mihai Tatulici, dezvăluire bombă despre Michael Jackson. Ce s-a întâmplat când a venit în România (VIDEO)

Mihai Tatulici a fost noul invitat în podcastul EVZ-Play cu Robert Turcescu și Dan Andronic. Printre alte subiecte, acesta a vorbit și despre momentul în care Michael Jackson a venit pentru prima dată să cânte în România.

În podcastul care poate fi vizionat integral pe canalul de YouTube EVZ Capital, Mihai Tatulici a povestit că la unul dintre revelioanele pe care le-a realizat, Nicu Ceaușescu i-a dat o casetă cu muzică pe care era faimosul „Thriller” al lui Michael Jackson. Pentru a putea da pe post acest videoclip, a fost nevoie de 36 de ore, fără pauză, pentru a-l edita.

Ulterior, Mihai Tatulici a povestit despre momentul istoric în care Michael Jackson a fost pentru prima dată în România. La vremea respectivă, invitatul din podcastul de luni, 8 august, a fost producător local pentru acest concert. Acesta a scos la iveală că HBO a plătit 220 de milioane de euro pentru concertul lui MJ.

„Pentru el, lumea era mult mai largă decât vedeam noi. Eu în primul rând că nu aveam niciun fel de respect pentru staruri și pentru vedete. Mi se părea că este un meseriaș care știe meserie și care câștigă niște bani. Nici n-aveam mare pasiune pentru muzica lui.

Eu am fost producător local, vreau să-ți amintesc. Eram pe plecate la Tele7ABC pe care îl făceam în secret, știam numai eu și Marcel Avram. El m-a scos de la TVR și am devenit producătorul local al lui Michael Jackson și am lucrat cu HBO – transmisia celui mai mare concert de pop din istoria omenirii care a fost concertul de pe 23 august. HBO-ul a plătit atunci 220 de milioane de dolari pentru acest concert în direct. Acesta a fost rețeta concertului pentru compania lui Michael Jackson cu Marcel Avram, nu pentru TVR.

TVR a primit un caimac mic. Am făcut vreo 10 zile de promoție cu reporteri de-ai mei (…) o secvență e memorabilă – am trimis o echipă să stea la granița Nădlac să-i întrebe pe șoferii care transportau echipamentele pentru concertul de la București, ce părere au despre venitul în România. Unul din ei, un danez, i-a spus reporterului meu „întreabă-mă la București nu mă întreba aici că nu știu nimic”. Și l-a întrebat la București „cum a fost domne călătoria prin România?”, „extraordinară, a fost o călătorie frumoasă în trecut”, spune Mihai Tatulici.

Michael Jackson l-a ajutat pe Iliescu să câștige alegerile prezidențiale

Mihai Tatulici a povestit că a fost prezent la un moment important pentru România, atunci când Ion Iliescu a dat mâna cu Michael Jackson. Acesta a precizat că momentul respectiv l-a ajutat mult pe Ion Iliescu în câștigarea alegerilor prezidențiale.

„A fost un joc politic pentru ca Michael Jackson să-l ajute pe Iliescu să iasă președinte”, spune Mihai Tatulici.

Rămânând la capitolul persoane care au avut de câștigat de pe urma venirii lui MJ în România, Mihai Tatulici a povestit despre o bucătăreasă de la Snagov, pe nume Aurica. Potrivit invitatului din podcast, aceasta a primit zilnic 200 de dolari de la Michael Jackson pentru a-i face pui la pungă, asta după ce operatorul cu care lucra i-a spus regretatului artist că mâncarea pe care o consumă el nu este deloc bună

„Cel mai câștigat om în România în urma acestui turneu a fost bucătăreasa de la Snagov. M-am dus să mănânc cu Marcel Avram cu Michael Jackson și cu operatorul cu care filmam eu atunci „Țeavă”, Cătălin Cățoiu, și acesta îi spune ce mânânci toate căcaturile din cutie, că el mânca ce au luat ăștia din Germania, nu mânca nimic românește.

Mănânc un copan de pui și jumătate de ardei. Aurica de aici de la bucătărie, când ți-o face un pui la pungă te sparge. Și Michael a zis „zi să-mi facă și mie”. A chemat-o pe Aurica și i-a spus să facă un pui la pungă, dar Aurica a zis că nu are pui aici și că poate aduce de la ea de acasă unul de curte.

Ne-am dus a doua zi – puiul era făcut. Michael a vrut să-l taie, l-a lăsat pe Țeavă să-l taie că nu știa să taie nici puiul. A scos un copan de acolo și o bucățică de piept și ăsta a gustat și a zis „ce gust e ăsta?”. Cătălin i-a zis e gust de pui adevărat. Ce mănânci tu e de plastic adus din Germania, America.

Bă le-a mâncat pe amândouă, și pieptul și copanul, a chemat un asistent de-al lui și i-a spus ocupă-te de Aurica. Aurica în fiecare zi primea 200 de dolari de la Michael Jackson ca să-i facă mâncare românească. Mâncarea românească era una singură – pui la pungă. Atât a mâncat și și-a luat rămas bun în mod festiv de la Aurica, cred că i-a mai băgat câți dolari și separat și a construit o relație pe bază de mâncare cu femeia asta”, a povestit Mihai Tatulici.