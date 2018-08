EXCLUSIV: Dezvăluiri șocante din rândul protestatarilor: ”O doamnă de la jandarmerie mi-a spus să plec de acolo că îmi pun viața în pericol"

Un jandarm, aflat sub protecţia anonimatului, a declarat pentru Capital că au primit ordin de la Prefectul Capitalei. De asemenea, sursa citată a recunoscut că nu s-au folosit doar simple gaze lacrimogene, ci substanţe care provocau, totodată, senzaţia de vomă a oamenilor. ”Noi suntem nişte maimuţoi, facem ce vor ei!”, a mai spus bărbatul.

„Mă aflam în mulţime şi a explodat o petardă chiar în spatele meu. Mi-a făcut rană. Atmosfera era irespirabilă, mă ustură faţa şi ochii şi vorba aia –am făcut armata-, dar aşa ceva... să nu mai zic că mă simţeam ameninţat. O doamnă de la jandarmerie mi-a spus să plec de acolo că îmi pun viaţa în pericol.„, a declarat un al bărbat, prezent la protestul care face ravagii pe străzile Bucureştiului.

Usturimi puternice la nivelul feţei, stări de vomă, pierderi de cunoştiinţă, prin asta au trecut oamenii care s-au dus să îşi exprime nemulţumirile în ţara lor. ” Simţeam că mă sufoc, m-am prins de un om şi m-a tras după el. Am auzit o fată care ţipa ”luaţi-mă şi pe mine„. Am prins-o de mână, nu ştiu cum am reuşit să ies. A doua zi am avut dureri groaznice de cap şi senzaţie de vomă, nu am putut mânca nimic toată ziua!”, sunt vorbele unei tinere aflate în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

„ Când au început să dea cu gaze nu îmi venea să cred, în jur de 16:30. Eu am crezut că este de la ţigară pentru că tocmai o terminasem. Apoi nu am mai putut respira. Gazarea a crescut gradual. Cel mai puternic s-a simţit în jurul orei 22:30, atunci când pur şi simplu plângeam şi nu mai aveam aer. Trebuia să mă las în jos să apuc să respir un pic, chiar dacă aveam masca la gură. Un prieten de-al meu s-a dus să facă fotografii cu aparatul în jur de ora 19. S-a întors la noi cu ochii roşii şi de abia mai respira, ditamai omul era terminat!”, a declarat pentru Capital, un protestatar aflat sub protecţia anonimatului.

