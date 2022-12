Clasa politică e de vină?

Fostul jurnalist Doru Bucșu a vorbit despre vina pe care o poartă clasa politică românească în eșecul țării noastre în aderarea la spațiul Schengen.

„Austria poate să fie doar mâna prin care României i s-a dat un dos de palmă, de aia nivelul de jos a clasei politice este arătat cu imediat după refuz, au început să dea vina pe oricine. N-au spus, vom discuta cu ambasade, servicii secrete, experți în politică ca să înțelegem ce s-a întâmplat și vom prezenta națiunii.

Lupta cu clasa politică s-a fumat demult, nu s-a obținut nimic. Cu Austria este important ca să rămână un singur inamic, nu și cu Olanda sau Germania, nu și cu clasa politică în același timp, pentru că nu va ține mai mult de câteva luni.

Dacă dispar 200 de milioane din circuitul bancar, mai sunt niște companii mari de stat să-și mute, au și aia 2,5 mld de euro.

Noi trebuie să ne măsurăm incompetența în egală măsură, atât electoratul cât și clasa politică se merită. În ultimii 15 ani, democrația a fost falsificată chiar în bazele ei pentru că contraselecția a adus niște oameni slabi. Prin urmare, rădăcinile sunt vechi, adânci cronice.

Este un moment care poate schimba percepții. E un moment de conștiință cetățenească, se poate înființa o mișcare, un astfel de curent ar putea pune în discuție următorul lucru: oare nu găsim si oameni inteligenți care să ne reprezintă. Eu cred că o astfel de dezbatere poate să crească ca un bolovan. Așa cum un război poate să renască poporul ucrainean prin care să nu mai accepte oligarhii, un șoc la o scară mai mica poate crea gânduri duble.

Oamenii își vărsa furia acolo unde este vizibil. Iohannis a înțeles spre deosebire de Băsescu, este mai apatic ascuns, o lege a regnului animal arată ca absența violenței creează indiferență, prin natura lui abstrasă fuge din calea conflictului și lumea mai trece cu vederea. Basescu este posibil să fi jucat mai bine ca Iohannis subiectul Schengen.”, a spus acesta.

Despre Iohannis și Bode

Totodată, acesta a mai spus cum ar fi trebuit să se comporte președintele Klaus Iohannis și ministrul de Interne Lucian Bode.

„Sistemul are permisiunea de la instituții, magistratură popor să fure. Eu mi-as fi dorit să fie Bode, un partid nu poate să fie condus de intelectuali dar are nevoie să-și pună oamenii buni in funcții. Oamenii ăștia n-au avut niciodată succes, au mers numai în siajul statului. Cel mai grav este faptul că ei știu că vor ajunge la putere

Cum să-l trimiți pe Bode la Viena când îl ai pe Ciucă. Dar avem un Președinte, una este dacă Iohannis ar fi fost, vorbește germană de ce nu folosim noi aceasta voce germană votată de români. Dar era un interval trebuia să lase absolut orice și să meargă acolo. Într-un regim mai concret, în evul Mediu ar fi fost lapidat.

Are (Klaus Iohannis) o spaimă patologică de confruntarea elementară cu jurnaliștii a pregătit o foaie și a pus-o sub pupitrul și mai arunca un ochi peste ea. Nu intră (Iohannis) în spații în care sunt și alți oameni. El nu a catadicsit să, reamintim că n-a avut nicio discuție cu jurnaliștii, cum a găsit acest subterfugiu să-și descarce cele câteva declarații umilind un oaspete important președintele Elveției.

Circul funcționează și aici, arenele sunt studiourile de TV iar luptele gladiatorilor sunt fuga cu duba și traficul de bani se face în spatele acestor lupte de arenă iar puterea este executată la nivel brutal, acum s-a demodat și este la ceva distanță, acum statul paralel este o realitate care musca din corpul social.

Într-o lume ideală, așa cum nu va exista niciodată Parlamentul trebuie să-i tragă de păr pe reprezentanții serviciilor, trebuie desecretizate convorbirile si să se prezinte rapoartele.”, a mai explicat Doru Bucșu.