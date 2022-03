EXCLUSIV! CEO-ul METAMINDS prezintă cele mai recente evoluții din domeniul securității cibernetice

Sursă: Dreamstime

METAMINDS, companie românească specializată în integrarea soluțiilor de securitate cibernetică, a fost inclusă de către Financial Times, pentru al treilea an consecutiv, în clasamentul celor mai performante 1.000 de companii din Europa din punct de vedere al ritmului de creștere. În urma nominalizării, CEO-ul Andrei Cruceru a dezbătut în exclusivitate pentru Capital cele mai recente evoluții din domeniul IT.