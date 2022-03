Grupul de hackeri Anonymous notează pe Twitter că serverele serviciilor secrete ruse (FSB) au fost piratate, la fel ca și serverele altor instituții ale Federației Ruse.

Russian sites under attack [Tango Down] Moscow FSB Analytical Center for the Government of the Russian Federation Ministry of Sport of the Russian Federation #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/OLOMSNBvWr

Într-ul alt mesaj postat ulterior pe Twitter, grupul de hackeri postează imaginea unui document scris în limba rusă care ar reprezenta, de fapt, o scrisoare între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu.

Putin and Shoigu plan to cut down and sell Ukrainian forests. This is stated in a letter from Russian Defense Minister Shoigu „On the possibility of felling on defense lands,” which is addressed personally to Putin pic.twitter.com/b2SiuaLyF3

— Anonymous (@YourAnonNews) March 15, 2022