Vladimir Putin a depus jurământul pentru al cincilea mandat de președinte al Federației Ruse. El va sta în fruntea țării încă șase ani.

La ceremonie de depunere a jurământului Statele Unite și multe țări ale Uniunii Europene au ales să nu participe. Decizia a avut la bază războiul din Ucraina.

The fifth inauguration of Vladimir Putin, today 12:00 MSK (09:00 GMT)

Fourth inauguration took place on Monday, 7 May 2018

