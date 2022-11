Potrivit informațiilor ce circulă pe platformele social media, încărcăturile explozive au fost plasate într-un elicopter Ka-52, care se afla la aerodromul Veretie din regiunea Pskov. Mai multe site-uri rusești au scris luni, 31 octombrie, că două astfel de elicoptere au fost avariate într-o explozie ce a avut loc la această bază aeriană din nord-vestul Rusiei.

#Russia : A video surfaced allegedly showing the planting of explosive charges on a Russian Ka-52 helicopter by a saboteur on Veretye Air Base, Pskov Oblast – according to Russian media two helicopters there were damaged due to unknown explosions at 30th October. pic.twitter.com/Ks85KxgVNu

Potrivit Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia, elicopterele se aflau la aerodromul rusesc pentru reparații. Acolo au avut loc cele trei explozii, a căror cauză nu a fost încă dezvăluită. În jurul orei 22:00, soldații au auzit mai multe explozii, care au fost atât de puternice încât fragmentele de fuselaj au fost împrăștiate pe o rază de 200 de metri.

Administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker spun într-o postare separată că, deși nu pot confirma autenticitatea înregistrării, forțele ucrainene nu au capturat niciodată 3 elicoptere Ka-52 (câte pot fi văzute în înregistrare), cu alte cuvinte este imposibil ca filmarea să fi fost făcută undeva pe teritoriul controlat de Kiev.

Ei explică de asemenea că sabotorul din înregistrare poate fi văzut pregătind un dispozitiv cu detonare întârziată în care introduce un detonator M5-5M, acestea fiind apoi introduse într-o încărcătură explozivă plasată pe elicopterul de atac rusesc.

#Ukraine: A look what was used for this bombing- the saboteur is seen preparing a VZD-6Ch mechanical delay firing device (Up to 6hrs delay) and inserting a MD-5M detonator in it.

Afterwards, it was installed in an explosive charge placed on the Ka-52. https://t.co/gyNVeLKONq pic.twitter.com/7tNLtjdn68

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 31, 2022