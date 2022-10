Ucrainenii au efectuat un nou atac pe teritoriul Rusiei. Presa internațională spune că trupele lui Volodimir Zelenski au lovit un depozit de petrol din Razumnoye, regiunea Belgorod, adăugând că acesta arde cu flacără puternică.

Amintim că nu este singurul atac de acest fel. Ucrainenii au efectuat mai multe lovituri în zona Belgorod, lovind mai multe depozite de muniții, dar și un bloc rezidențial unde se aflau civili.

A fire at an oil depot in the #Belgorod region from a closer distance. pic.twitter.com/jqHZMOGVac

— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2022