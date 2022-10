Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a susținut, într-un nou mesaj, că Rusia pierde lupta pentru comunitatea internaţională. În opinia sa, lumea nu va permite o întoarcere la vremurile de cuceriri coloniale. Zelenski a susținut că, în cursul acestei săptămâni, au fost mai multe steaguri ucrainene în Donbas şi că vor fi şi mai multe.

”Astăzi, şi mai multe voci din lume s-au alăturat pentru a condamna pseudo-referendumurile şi încercarea Rusiei de a anexa teritoriul nostru – teritoriul Ucrainei. Sunt recunoscător pentru fiecare astfel de voce. Ca urmare, avem deja zeci de declaraţii care susţin în mod clar Ucraina şi dreptul internaţional şi condamnă Rusia pentru acest nou pas agresiv”, a comentat Zelenski.

El a făcut referire la declaraţia secretarului general al ONU, António Guterres.

”Acesta a spus fără menajamente că Rusia încalcă obiectivele şi principiile ONU, Carta ONU şi că pseudo-referendumurile şi tentativa de anexare nu vor avea nicio forţă juridică. Când astfel de cuvinte sunt auzite la cel mai înalt nivel în cadrul ONU, toată lumea din lume înţelege totul. Iar Rusia nu are un astfel de drept de veto care să poată opri sau anula această înţelegere a lumii”, a comentat liderul de la Kiev.

Potrivit preşedintelui ucrainean, ”Rusia pierde lupta pentru comunitatea internaţională. Lumea nu va permite o întoarcere la vremurile de cuceriri coloniale, anexări criminale şi arbitrar total în locul dreptului internaţional”.

”Principalul lucru este rezistenţa noastră împreună cu voi, protecţia noastră împreună cu voi, mişcarea noastră împreună cu voi spre eliberarea întregului teritoriu ucrainean”, mai spune el.

Zelenski arată că ”Rusia a pus în scenă o farsă în Donba, o farsă absolută, pe care a vrut să o prezinte drept un presupus referendum”.

”Au reprezentat ceva acolo, au dus mitraliere în jurul caselor, au purtat bucăţi de hârtie, propagandiştii au filmat toate acestea în partea din Donbas pe care o controlau. Şi acum un steag ucrainean se află acolo. În cursul acestei săptămâni, au fost mai multe steaguri ucrainene în Donbas. Vor fi şi mai multe peste o săptămână”, spune Zelenski.

”Până când nu veţi rezolva cu toţii problema cu cel care a început totul, care a pornit acest război fără sens pentru Rusia împotriva Ucrainei, veţi fi ucişi unul câte unul, făcând ţapi ispăşitori, pentru a nu admite că acest război este o greşeală istorică pentru Rusia. Ucraina se va întoarce pe cont propriu. Atât în est, cât şi în sud. Şi ceea ce au încercat să anexeze acum, şi Crimeea, care se numeşte anexată din 2014. Steagul nostru va fi peste tot. Vor fi pedepsiţi cei care au comis această crimă de agresiune împotriva statului nostru independent”, spune Zelenski.

Liderul ucrainean mai afirmă că , după ce în urmă cu 76 de ani Tribunalul de la Nürnberg şi-a încheiat activitatea, ”un alt tribunal va avea loc în mod inevitabil, care va pune capăt carierelor tuturor celor responsabili de această „operaţiune specială” rusă împotriva sistemului internaţional, care a început în 2014 şi a devenit la scară largă la 24 februarie, şi care se va încheia datorită eroismului poporului nostru”, arată news.ro.

”Astăzi, încă nu ştim în ce zi se va întâmpla acest lucru. Dar ştim că ziua victoriei noastre va veni. Va fi cu siguranţă. Iar după ea va fi ziua judecăţii pentru rusalişti. Va fi cu siguranţă. Le mulţumesc tuturor celor care aduc acest moment mai aproape. Cine se apropie zilnic de el. Mulţumesc tuturor celor care luptă şi muncesc pentru victoria noastră! Mulţumesc tuturor celor care ne ajută! Mulţumesc preşedintelui Biden şi Congresului SUA pentru că au oferit un sprijin suplimentar de peste 12 miliarde de dolari. Aceasta va consolida cu siguranţă libertatea noastră comună”, mai afirmă Zelenski în mesajul către popor.

În paralel, vin ultimele informații din războiul din Ucraina. Astfel, în urmă cu puțin timp s-a aflat că mai multe explozii au fost raportate la Mikolaiv, în noaptea de sâmbătă spre duminică. În tot acest timp, în oraş şi în întreaga regiune a sunat alarma de raid aerian. Informația a fost oferită de postul public Suspilne. Populaţia a fost îndemnată să rămână la adăpost. Exploziile au fost semnalate în jurul orei 2:00.

De asemenea, armata rusă a atacat, din nou, oraşul ucrainean Krivi Rih, în noaptea de sâmbătă spre duminică, folosind o dronă kamikaze – a raportat Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare a acestui oraş din regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit oficialului, rușii au atacat infrastructura civilă a unui cartier central din oraş.

Totodată, un atac puternic a avut loc și în zona Zaporojie, teritoriu pentru care Vladimir Putin a semnat anexarea. Ministerul rus al Apărării afirmă că a retras trupele rusești din orașul strategic Lyman din estul Ucrainei, informează BBC.

„Din cauza amenințării de încercuire, trupele aliate au fost retrase din Krasnyi Lyman pe poziții mai bune”, a afirmat ministerul, citat de agențiile de presă rusești.

Explosions are being reported in #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/iYLGoMKRQe

— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2022