Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă, că Ucraina nu va negocia cu preşedintele rus Vladimir Putin. El a ținut să sublinieze că nu este cazul de discuţii cu cei care „calcă pe cadavre”.

„Să concluzionăm.

1. Nu are rost să negociezi cu cei care „calcă pe cadavre” — Putin şi anturajul său. Preţul cuvintelor lor are o valoare negativă.

2. Sunt posibile negocieri, dar cu noul preşedinte al Rusiei. Care va evalua realitatea mai adecvat”, a scris Mihailo Podoliak pe pagina sa de Twitter.

Let’s conclude the basis.

1. There is no point in negotiating with those who “dance on bones” — Putin and his entourage. The price of their words has a negative value.

2. Negotiations are possible, but with the new president of Russia. Which will assess reality more adequately.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 1, 2022