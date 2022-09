Volodimir Zelenski, decizie de ultim moment! Cere aderarea Ucrainei la NATO prin procedură rapidă

Volodimir Zelenski a anunțat vineri, după ședința Consiliului de Securitate, că țara sa va depune cerere de aderare la NATO.

„Adoptăm o acţiune decisivă prin semnarea unei cereri în vederea candidaturii Ucrainei pentru integrarea accelerată în Alianţa Nord-Atlantică. De facto, ne-am făcut deja drumul către NATO. De facto, am dovedit deja compatibilitatea cu standardele Alianței. Ele sunt reale pentru Ucraina – reale pe câmpul de luptă și în toate aspectele interacțiunii noastre. Avem încredere unii în alții, ne ajutăm unul pe altul și ne protejăm. Aceasta este Alianța.

Iar acum Ucraina vrea acest lucru şi în manieră formală. Într-o procedură care va fi în concordanță cu importanța noastră de a ne proteja întreaga comunitate. Pe o bază accelerată. Facem pasul nostru definitoriu prin semnarea cererii Ucrainei de aderare accelerată la NATO”, a transmis Volodimir Zelenski, conform kyivindependent.com

Replica liderului de la Kiev a venit după ce Vladimir Putin a anunțat vineri, 30 septembrie, anexarea ilegală a celor patru regiuni din Ucraina, care reprezintă 18% din teritoriul ucrainean.

„Oamenii au făcut o alegere fără echivoc. Vom forma patru noi regiuni ale Federaţiei Ruse, deoarece aceasta este voinţa a milioane de oameni. Este un drept al locuitorilor, bazat pe un articol al Cartei ONU, cel referitor la dreptul popoarelor la autodeterminare. Semnăm astăzi un acord de integrare a acestor regiuni în cadrul Federaţiei Ruse”, a declarat Vladimir Putin.

Rusia se opune ferm admiterii Ucrainei în NATO, iar aspiraţiile Kievului în sensul integrării în Alianţă au fost unul dintre motivele invocate de Moscova pentru lansarea invaziei militare.

Trebuie menționat că NATO urmează să anunțe răspunsul său la anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Federația Rusă. Comunitatea occidentală a condamnat în termeni duri decizia președintelui Vladimir Putin.

Oleksi Arestovic, unul dintre principalii consilieri ai preşedintelui Volodimir Zelenski, a spus că războiul din Ucraina nu va dura mai mult decât până în vara 2023. El a vorbit pentru ziarul german „Bild".

După părerea lui, Vladimir Putin îşi va desfăşura noile trupe mobilizate în teritoriile ocupate. Va dori să apere anexarea acestor teritorii ucrainene. Potrivit consilerului, nu va fi greu să distrugă aceste noi trupe.

„Mă aştept să văd 100.000 de recruţi ruşi, într-o primă etapă. Cred că mulţi dintre ei vor muri”. Potrivit „7 sur 7”, acest consilier estimează că zeci de noi recruţi au fost deja ucişi de armata ucraineană (cifre care nu pot fi verificate deocamdată). El adaugă că aceşti recruţi sunt prost echipaţi.

El explică: „Nu au decât puşti ruginite şi nu au medicamente. Nu au primit nicio pregătire. Unii dintre ei sunt recrutaţi şi sunt pe front cinci zile mai târziu. Este îngrozitor”.

Nu vede ce strategie ar putea să mai inventeze Vladimir Putin pentru a câştiga acest război. Când se va termina războiul? „Vom vedea ce se petrece pe câmpul de luptă. Dar cred că nu va dura mai mult de vara 2023, doar dacă nu se întâmplă ceva la Moscova”, a spus el.

