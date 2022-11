Ordinul dat de ministrul rus al Apărării a venit în urma unei propuneri făcută de comandantul Operaţiunilor ruse în Ucraina, generalul Serghiei Surovikin. Acesta a spus că este o decizie „deloc uşor” de luat, însă manevrele de retragere „vor începe foarte rapid”.

„Procedaţi la retragerea militarilor”, a spus în scurt timp Serghei Şoigu, în cadrul unui anunț televizat.

Trebuie menționat că această retragere constituie o nouă înfrângere pentru Rusia, în contextul în care Herson a fost principala poziţie rusă, după cucerirea oraşului în primele zile ale ofensivei ruse în Ucraina.

De asemenea, generalul Surovikin a explicat că Rusia îşi va reorganiza linia de apărare pe celălalt mal al Niprului, o barieră naturală, care curge la sud de oraşul Herson.

This is happening in real time. The Russian minister of defense Sergey Shoigu orders (live on TV!) withdrawal from the occupied territories on the right bank of the Dnipro river. That is, Russia withdraws troops from the city of Kherson. A major victory for the Ukrainian army. pic.twitter.com/0DRUAoS8I2

— Konstantin Sonin (@k_sonin) November 9, 2022