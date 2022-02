Războiul dintre Rusia și Ucraina se desfășoară deja pe toate fronturile. O intervenție a venit și din partea hackerilor de la Anonymous. Într-o postare pe Twiiter, aceștia au anunțat că au spart site-ul Ministerului rus al Apărării.

„Colectivul Anonymous a spart baza de date a site-ului Ministerului rus al Apărării”, se arată în anunțul postat de grupul de hackeri pe Twitter.

De menționat este faptul că aceasta nu este prima mișcare făcută de hackeri. Celebra grupare se implică în războiul dintre Rusia și Ucraina și este de partea Kievului. În urmă cu doar o zi, aceștia au atacat site-ul Russia Today.

Gruparea declară război cibernetic Rusiei și au făcut asta chiar prin intermediul site-ului Russia Today. Hackerii au spart site-ul Russia Today, iar în locul știrilor se vedea anunțul conform căruia au declarat război Rusiei.

The #Anonymous collective has leaked the database of the Russian Ministry of Defense website. #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 25, 2022