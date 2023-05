Recep Tayyip Erdogan a încercat să dea Turciei un rol regional uriaș, în detrimentul Rusiei

„În Erdogan sunt aproape doctor. Alegerile sunt de fapt un conflict, în sensul că America simțea nevoia să facă Turcia ca şi Germania. Neo-otomanismul. Erdogan a încercat să dea Turciei ceea ce așteaptă de mult, un rol regional uriaș, să fie un mare actor în această zonă, chiar în detrimentul Rusiei. Toată centura dinspre sud a republicilor recent eliberate, foste sovietice, sunt toate turcomene, îmi e limpede. A încercat acest lucru.

Primul lucru pe care tre să îl faci când joci un rol este să ieși de sub tutela Americii. Este un fals că el a fost pro-Putin. A încercat ca și Viktor Orban să aibă un rol propriu, un negociator. Până la Erdogan, Turcia era astfel stăpânită. Se luau niște ofițeri mai simpatici, veneau, făceau școala la Washington și în momentul în care venea un președinte care bătea câmpii din punctul de vedere al americanilor se dădea o lovitură de stat.

Turcia așa a fost în perioada postbelică. Cum venea unul, lovitură de stat, dictatură militară sub supravegherea SUA și după vreo trei, patru ani venea noua lege și venea cine trebuia. Erdogan a încercat acest lucru, dar n-are rost să povestesc cu neo-otomanismul”, a declarat, luni, Ion Cristoiu în cadrul podcastului „Cristache și Cristoiu” de pe canalul de Youtube „HAI România!”.

Recep Tayyip Erdogan a contracarat o primăvară arabă

Potrivit spuselor sale, Recep Tayyip Erdogan a contracarat o primăvară arabă necâștigând din turul 1 al alegerilor prezidențiale. Împotriva sa s-au unit cele șase partide de opoziție din Turcia.

„Dacă vă uitați, scenariul a fost în felul următor: primul lucru care mi-a mirosit în toată povestea asta era faptul că Erdogan e de 20 de ani. El are fani. Și mie mi-au scris când am avut unele îndoieli. Și carismatic, a făcut totuși tunelul ăla pe sub mare care unește cele două părți ale Istanbulului.

S-au unit cele șase partide de opoziție, mai rău decât CDR-ismul (Convenția Democrată Română), adică sunt și de dreapta și de stânga, adică hai să-l dăm jos pe Erdogan. Nici nu s-au apucat să îl numească pe domnul acela de 74 de ani, la care nu mă chinui acum să îi pronunț numele pentru că nu cred că va fi nevoie că și deja l-au dat câștigător din primul tur. S-a băgat prin sondajele de opinie tot timpul, tot timpul.

Dacă vă uitați la presa lumii și la presa noastră de la jgheab veți vedea tema: Erdogan e pe ducă, gata că prima dată va fi învins din primul tur. În aceste condiții, imaginați-vă că Erdogan câștiga din primul tur. Primăvara arabă era pregătită, la asta americanii se pricep, mai greu la alegeri, au fost 88%”, a explicat analistul politic.

Recep Tayyip Erdogan nu a vrut să câștige alegerile prezidențiale din primul tur

Potrivit spuselor sale, Recep Tayyip Erdogan putea câștiga alegerile prezidențiale din primul tur, dar a controlat totul pentru a intrat în turul al doilea.

„Cum au mers rezultatele: Era 50% numărătoare, el avea 52% și opoziția, inclusiv primarul Istanbulului spune ”gata, s-au falsificat alegerile”, da? Nicăieri în lume nu faci asta. Aștepți rezultatele, adică nu poți să spui deja 50% că e fraudă. Care era tema? Că ăla câștigă din primul tur, atenție, că așa se prefigura.

După asta, în mod ciudat, am avut două lucruri: 1. el a început să scadă, dar în așa fel încât să ajungă la 49.40%, deci să nu aibă 50% pentru că acolo, chiar dacă ai cu 10% mai mult decât celălalt, trebuie să ai 50%. Și atenție, pe locul 3, spre surprinderea tuturor, s-a clasat acel azer, care are 5, 2%.

Care, în timp ce candidatul opoziției creștea, celălalt scădea, era între ei doi ceva ciudat. Nu poate să crească așa repede. Ajungi la 52% și dintr-o dată începe să scadă. Ăla are 5%, da? Ce avem acum? Opoziția s-a liniștit, intră în turul al doilea și cred că a fost controlat de Erdogan totul.

În momentul în care sondajele de opinie erau o nebunie, nu era niciun motiv. Îl dădeau pe ăla cu 10% în fața ăstuia. Cum era dacă ar fi câștigat alegerile din primul tur Erdogan? Se pregăteau. Venea CNN, Biden, nu se poate, cum adică ăla era cu 10% sondaje și să câștige Erdogan? Ați înțeles șmecheria? Opoziția deja se pregătea. Într-un fel i-a tras preșul de sub picioare.

Erdogan a câștigat din primul tur, dar a făcut așa în fel să nu câștige. Jur că a câștigat, 49, 4%, cutare. Dacă ții bine mașinăria acolo că e de 20 de ani, ce mare brânză să mai dea 0.6%. Probabil că serviciile au funcționat, nu l-au trădat, contrar a ce am presupus eu. Mă gândesc că CIA și-a consumat bugetul pe trei ani. Ei recunoscut că în Afghanistan erau doi cu valize de trei milioane de dolari. La un moment dat nici nu trebuie să justifici.

Chiar regimul nostru nu e așa de certat cu Erdogan. Eu cred scenariul era pe primăvara arabă. Gândiți-vă încă o dată că la 50% iese primarul Istanbulului și spune că se falsifică numărătoarea. Ei nu mai spun asta acum. N-ai cum la 52% numărătoare și după asta început cu început să scazi.

Prima dată s-au luat dintr-o parte și după asta s-au dus în altă parte. Asta cred că a fost scopul. Asta nu înseamnă că băieții nu vor lucra în această perioadă. Cutremure nu pot provoca, dar dracu știe ce este. Mai trebuie să fim atenți la un lucru foarte ciudat, partidul lui a câștigat alegerile parlamentare. Cum să iasă unul la vot și să voteze partidul lui și să nu-l voteze pe el?”, a dezvăluit Ion Cristoiu.

Ce s-a întâmplat, mai exact, în timpul alegerilor din Turcia?

„Hai să vedem ce s-a întâmplat. În primul rând să luăm opoziția că presupunând că celălalt ar fi învins în primul tur. Avem următorul lucru. Liderul opoziției turce a promis că redă puterea Parlamentului, adică puterea lui Erdogan, a partidului său. Nu putea să modifice constituția invers, cum a modificat-o Erdogan deoarece, atenție, avea și o majoritate de 51% care îi permitea modificarea.

Apoi, dacă în locului lui era Ataturk, dar el este un fel de răposatul Ion Diaconescu, un băiat de treabă. Proiectul lui de țară nu era atât de clar ca al lui Erdogan. Nu se înțelegea. Cei care l-au votat nu l-au votat pozitiv, că îl antipatizau pe Erdogan, mai ales în orașele astea, Izmir și o parte a Istanbulului. El este candidatul a șase partide care nu au nicio legătură unul cu altul. Imaginați-vă ce guvernare ar fi urmat. Apoi, ca și în cazul Chinei, ar fi fost o iresponsabilitate sau este să-l schimbi acum. Sunt vremuri de furtună și ăsta care venea, și dacă era Ataturk, până pui mâna pe manete…

Cutremurul era în favoarea lui Erdogan, pentru că nu am nevoie în această perioadă. Ăla a pledat pentru democrație. Puțină lume știe că Ataturk a fost mai dictator decât Suleyman. Le tăia gâtul dacă nu se bărbiereau. Era o pedeapsă cu moartea. Poate că asta a fost. Dar dacă mă uit la acest peisaj, Erdogan nu este nici cu Putin, nici contra lui Putin. A încercat să dea acestei țări un rol. Și noi aveam nevoie de o Turcie. E bine ca în zona asta, unde ai un actor Ucraina, care crește, un actor Rusia, e bine să ai și un alt actor principal, care e Turcia, să dea un echilibru.

Pe vremuri, noi întotdeauna ne-am strecurat profitând de jocurile marilor puteri. Cu cât sunt mai multe mari puteri, cu atâta noi câștigăm. Când este doar o singură superputere sau două nu ai cum să joci că ești țară mică. Cred că și pentru occidentali mai ales, nu pentru americani, ar fi fost o catastrofă. Venea democratul, trebuia să primești Turcia în UE, dar mai ales, cea ma mare problemă era ținerea în frâu a acelor refugiați.

Din punctul acesta de vedere eu cred că dacă ma uit la evoluție, scopul principal al lui Erdogan și a mașinăriei lui a fost acela de a contracara anumite tulburări. La asta CIA-ul chiar se pricepe. Vedeați Taksmul plin, vedeați toate televiziunile planetare transmițând de acolo. Veneau tefeliștii și în Piața Victoriei? Aveau îndoieli occidentalii?

Rusia e dependentă mult de toate relațiile cu Turcia. Dacă Erdogan s-ar supăra, îi ia partea aia, centura aia de țări. El are relații foarte bune cu azerii. Sunt turci. Au făcut și seriale împreună. Și atunci poți să îi iei din punctul acesta de vedere partea aceasta. Deocamdată sunt republici de partea Rusiei. Nu înțeleg de ce îi preocupau pe ai noștri tefeliști alegerile din Turcia”, a dezvăluit analistul politic.