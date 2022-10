Preocupările Nadiei Tătaru, președintele Asociației Părinți isteți, director si co-fondator Itsy Bitsy, au pus-o în poziția de specialistă în problematica primei etape din viața omului, copilăria.

Cum bullying-ul este un fenomen din ce în ce mai prezent în școlile românești, nu este deloc de mirare că și în această direcție, ea a venit cu o idee care poate contribui semnificativ la diminuarea cazurilor în care „copiii cad victimă copiilor”.

Violența între copii, un fenomen din ce în ce mai prezent în România

Cauzele acestui fenomen și soluțiile pentru combaterea lui au fost subiectele principale ale podcastului EVZ Play de vineri, 28 octombrie, de pe contul de Youtube al EVZ Capital. Invitații jurnalistului Mirel Curea, Nadia Tătaru si Octavian Hoandră, au dezbătut această problemă deosebit de importantă.

„La unii copii cred că inocența se termină foarte repede! Este o carte celebră numită „Sfârșitul Inocenței” care surprinde admirația intelectualilor moderni către Stalin și către război și în același sens, astăzi, multor copii li se implementează acest spirit de luptător. Iar când organismul și creierul copilului este într-o asemenea stare, nu mai este capabil de a învăța.

Copiii sunt stricați de către proprii lor părinți. Acest sfârșit al inocenței este provocat de părinții isterici. Avea dreptate cântăreața Delia când spunea că nu dorește să aibă copii. Cu toții trebuie să ne întrebăm asta, dacă avem nervii necesari să facem față, dacă putem face asta fără să-i transpunem copilului un sentiment de agresivitate.

Toți fac meditații, se antrenează, se chinuie să fie cei mai buni și așa mai departe. Este o competiție continuă. Copilăria nu este despre a fi primul și despre a te bucura de viață. Sunt foarte deranjat de faptul că merg la restaurant și vin trotinetiștii aceștia cu copii lor care umblă liberi pe acolo. Dacă le spun că eu am venit la restaurant să mănânc, nu să le suport copiii, se ofuschează, sunt foarte deranjați”, a afirmat Octavian Hoandră în podcast.

Nadia Tătaru, președinte Asociației Părinților Isteți, a explicat situația

„Bullying-ul, într-adevăr, pornește acasă și se continuă la școală. Părinții sunt foarte responsabili din acest punct de vedere. Foarte mulți dintre ei nu sunt dezvoltați din punct de vedere emoțional și ne aflăm în situațiile în care un copil crește alt copil. Iar aici este problema, căci acel copil nu este învățat cum să se joace cu alții ca el, cum să se și împace după ce se ceartă. După mine, nu o să depășim prea curând acest fenomen al violenței între copii.

Eu am copilărit în Botoșani, într-un cartier de case, pe vremea aceea când viața de copil era frumoasă, ne jucam șotron și ne cățăram în copaci. Aveam conflicte, dar nu era nimic violent, nu era bullying, nu aveam nimic de împărțit și ajungeam ca noi să ne certăm, noi să ne împăcăm. A fi un părinte isteț înseamnă a crește înaintea copilului tău și a-i arăta care sunt rezolvările acestei vieți. Astăzi, atenția acordată copiilor nu este, tinde spre inexistență. Toată lumea este cu device-ul în mână, fiecare e în lumea lui. Toți sunt în aceeași cameră dar nu sunt împreună”, a explicat experta.

Ulterior, Octavian Hoandră a contrazis-o pe Nadia Tătaru, explicând că nu ar trebui acum ca copiii să conducă părinții, ca apoi să îi dea dreptate privind inteligența emoțională a celor mici.

„Eu nu sunt de acord cu doamna Tătaru. Eu sunt de părere că nu ar trebui acum ca copiii să conducă părinții, ca toată lumea să-i pupe în fund pe cei mici. Ajungem sclavii copiilor! Se revoltă mai nou că nu sunt consultați de către profesori când se iau decizii în școli. Pe bune? De unde asemenea aberații?

Eu am avut o copilărie ușor mai dură, recunosc. Dar nu am traume acum, nu am început să mă droghez, nu sufăr. Eu nu cârâiam în fața lui tata niciodată. Ăștia acuma au pretenții și comentează în fața părinților. Și toată lumea îi ascultă, toată lumea îi cocoloșește”, a mai transmis jurnalistul Octavian Hoandră.

Ce măsuri se pot lua?

„Este extrem de important să am o relație bună cu copilul meu, să ne simțim bine unul în preajma altuia, ca el să se simtă ca acasă, să simtă în brațele tatei sau ale mamei să fie cele mai sigure locuri de pe pământ. Este necesar asta pentru ca atunci când i se întâmplă ceva rău, i se oferă droguri, este abuzat sexual, are probleme, să vină prima dată către părinți și să nu-i fie frică”, a mai povestit Nadia Tătaru.

De asemenea, experta a vorbit și despre măsurile care se pot lua cu privire la violența dintre copii.

„Toți părinții nu pot fi genii în inteligența emoțională, asta este clar. Pentru ca aceștia să fie totuși împliniți trebuie să primească atenția necesară în direcția de care el are nevoie. Mă refer aici că nu trebuie să-i măsurăm pe toți cu ruleta la română și la matematică. Poate unul este bun fotbalist, poate o fetiță se pricepe la balet, poate cineva este sculptor în lemn și așa mai departe. Trebuie să vedem fiecare copil că are ceva special, căci fiecare este o combinație unică cu inteligențe multiple. Asta poate să facă și părintele și profesorul. Dacă nu o să-i punem să mai concureze pentru română și matematică, poate nu va mai exista această violență.

Pe lângă toate aceste aspecte trebuie să luăm în calcul diferențele majore dintre generații. Avem acum nou apărută generația Alpha. Există diferențe în modul de a trăi, în modul de a învăța, în modul de a petrece timpul”, a mai spus președintele Asociației Părinți Isteți, idee la care și Octavian Hoandră i-a dat dreptate.

„Cum a spus și doamna Tătaru, de data aceasta sunt de acord, copiii nu au dezvoltată o inteligență emoțională și nu prea știu până la o vârstă ce este bine ce este rău. De aceea trebuie să mai asculte și de tată și de mamă, să-i ceară soluții. Acum are copilul soluția perfectă și părinții se țin după el. De aceea, pentru că se cred niște lideri și că pot face orice, după modelul primit acasă, acum s-a ajuns să bată profesori, să se bată între ei, să se drogheze și să facă ceea ce vor oricând. Poate că greșesc, dar așa văd eu lucrurile”, a transmis și jurnalistul.

Cum se poate combate bullying-ul?

De asemenea, discuția din podcast a oferit și o serie de soluții pentru a combate bullying-ul.

„Asociația pe care o conduc, „Asociația părinților isteți” a consultat numeroși deontologi din diverse domenii, din cadrul poliției, din cadrul Ministerului Educației, din rândul psihologilor și am ajuns la concluzia că ar trebui să se introducă o lege de combaterea a bullyingului, care reprezintă această violență psihologică. Dacă violența fizică este periculoasă, și cea psihologică trebuie luată în calcul, trebuie combătută.

Am dat drumul unei aplicații online pe telefon care poate fi descărcată gratuit de pe orice telefon. Aceasta se numește „Educație fără bullying” unde se găsesc toate legile legate de acest fenomen, avem filmulețe în care se explică pe înțelesul tuturor orice este nevoie și pentru părinți și pentru copii. De asemenea, prin intermediul acestei aplicații se poate raporta orice abuz. Această aplicație păstrează anonimatul, te întreabă doar din ce județ ești, dacă ești adult sau copil, și ce s-a întâmplat.

După aceste scurte întrebări, se află la final soluția pentru fiecare problemă. În caz de urgențe, se găsește fiecare număr de telefon pentru fiecare DGASPC din județele țării, plus numărul general de urgențe în cazul copiilor, 119. Aceasta aplicație va fi actualizată cu informații noi și la zi în fiecare lună”, a conchis experta.