Cum să îți protejezi copilul pe internet. Rețelele sociale au devenit o sursă permanentă de comparație și rivalitate. Conform unui studiu realizat de organizația Salvați Copiii, unul din trei adolescenți suferă de o formă de tulburare emoțională cauzată de utilizarea excesivă a acestor platforme.

Depresia este una dintre cele mai frecvente probleme asociate cu utilizarea excesivă a rețelelor sociale. În Statele Unite, au fost raportate chiar și cazuri de suicid. Specialiștii subliniază că adolescenții trebuie pregătiți pentru viața virtuală la fel de bine cum sunt pregătiți pentru cea reală.

În România, adolescenții petrec, în medie, patru ore pe zi pe rețelele sociale, însă există și cazuri în care unii copii stau online chiar opt sau zece ore într-o singură zi.

Andrei Cristea, elev la Colegiul Național Mihai Eminescu din București, are o mare pasiune pentru muzică. El recunoaște că a reușit să reducă timpul petrecut pe Instagram și TikTok, dar doar după ce a realizat că, pe rețelele sociale, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par.

„La un moment dat ma uitam pe stories, pe Instagram și am dat de o tipa care cânta la chitară și cum eu m-am apucat recent de cântat mi s-a părut wow, dar cânta foarte bine, aveam o chitară electrică, scumpă, aveam toate smecheriile și o vedeam așa cu lumina potrivită, cu tot și am început să mă simt un pic prost pentru mine, ca om, că eu nu știu să cânt așa bine, nu o fac bine, dar după m-a sunat o prietena, poate chiar era un semn de la Univers…

M-a sunat o foarte bună prietenă de a mea și am realizat că am oameni sinceri în viața mea, față de cei de pe social media, care se postează în nu știu ce lumină, cu nu știu ce chitară și parcă m-am simțit puțin mai bine și m-am retras putin de ce am văzut pe Instagram, Tiktok, unde petreceam mult timp”, a spus el, potrivit Pro TV.