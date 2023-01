Legătura dintre politică și serviciile secrete. Anca Alexandrescu: Se fac excese și abuzuri și în zona serviciilor secrete (VIDEO)

Anca Alexandrescu a fost omul de nădejde și de comunicare al șefilor PSD și a fost omul din umbra premierului Viorica Dăncilă, în perioada în care Liviu Dragnea era șeful social-democraților.

În momentul de față, aceasta este jurnalistul care aduce seară de seară dezvăluiri din culisele statului paralel, pe care l-a cunoscut îndeaproape.

„Spune-mi te rog cum ai defini relația unui om politic de vârf, președinte, premier, ministru cu serviciile secrete? Sunt într-o matcă constituțională firească? Instituțională? Sau transcend acest cadru?”, a întrebat Ionuţ Cristache, în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al HAI România!

„Depinde din ce punct de vedere vezi. Pentru că instituțional ar trebui să existe o legătură. Nu poți fără. Problema e că se fac excese și abuzuri și în zona serviciilor secrete și în zona guvernamentale”, a declarat Anca Alexandrescu la „România lui Cristache”.

„Cine pe cine încearcă să seducă prima dată?”, a mai întrebat Ionuţ Cristache.

„Serviciile, evident. Asta fac constant pentru că să știi că asta era o practică până la un anumit moment cât am avut eu acces la informații. Se trimiteau informări, 10 fraze erau adevărate și băgau și una mincinoasă, în funcție de cum voiau să rezolve pe cineva”, a subliniat Anca Alexandrescu.

Este o bătaie pe informație la vârful statului

De asemenea, aceasta a vorbit și despre conflictele care s-au născut și lupta pe informație de la vârful statului.

„Da, uneori se contraziceau și serviciile între ele. (…) Au mai fost schimbări de șefi de servicii de-a lungul timpului generate de astfel de situații. Nu îmi mai aduc aminte de la vremea aia, îți dai seama că a trecut mult timp. Adu-ți aminte că atunci Radu Timofte era șef la SRI, dar avea o relație foarte bună cu Sorin Ovidiu Vântu. Dar să știi că Radu Timofte a fost unul dintre cei mai buni șefi de servicii secrete și mai corecți și mai echilibrați cu toată relația avută cu SOV”, a spus Anca Alexandrescu.

„Eu lucram cu Ponta atunci, lucram, eram secretar de stat deja la Cancelaria Primului-ministru, mă ocupam de comunicare, am văzut la televizor știrea la Antena 3 în direct, i-am dat mesaj lui Victor și l-am întrebat dacă îmi permite să mă duc la spital că îți dai seama că ce acțiune l-ar fi implicat. Geoană m-a dat afară. Prima lui grijă era că eu eram angajată la partid și după aceea am plecat la Camera Deputaților cu Năstase, m-a dat afară. Dar eu nu îi port pică.

Și m-am dus la spital, am fost acolo cred că două zile sau trei zile, nu mai știu cât a stat la spital, cred că am stat acolo. Nu m-am așteptat, eu îl vedeam totuși pe Năstase un tip foarte puternic. Mulți au zis atunci că a dramatizat, cred că n-a putut să accepte ce i s-a întâmplat atunci. Știu de informat l-a informat Rus înainte să vină să îl ia de acasă. L-a sunat Rus și i-a spus”, a completat aceasta.

Mai apoi, aceasta a fost întrebată de unde i se trage lui Năstase conflictul cu Băsescu și arestarea în definitiv și tot ce a pățit.

„Acuma totuși toată lumea spune că sunt dosare politice, sigur că știi cum e, ca în filme, îl bagă cu ce îl prind. Cu ce pot. Eu nu sunt judecător, nu pot să apreciez. Au fost foarte multe lucruri discutabile. (…) Îți dai seama că nu discuta cu mine toate lucrurile astea.

Eu am avut acces doar la un anumit tip de informații. Eu eram consilier de comunicare, deci nu aveam acces la orice tip de informații. Ce puteam să prind atunci când eram în deplasări, la ședințe, nu făceam parte din echipa cu care se sfătuia în permanență decât pe zona de comunicare. Nu aveam acces la toate informațiile astea. Nu pot să îți confirm sau să infirm că a încercat să scape sau să nu scape. Ceea ce pot să spun că întotdeauna am considerat că este o nedreptate ceea ce i se întâmplă.

Eu am păstrat o legătură apropiată așa cum am păstrat cu toți oamenii cu care am lucrat. Alegerea nu a fost a mea de a rupe relațiile. Eu nu mă apuc pe post lucruri care se întâmplă. Eu cu domnul Năstase până anul trecut am avut o comunicare constantă. Și mai făceam schimb de informații și mai râdeam și mai glumeam până într-o zi când am avut un… Nu mai știu despre ce era atunci, o privatizare.

Cred că acum doi ani s-a întâmplat. Am început cu emisiunile despre ce s-a întâmplat în trecut. Așa am început emisiunile. La un moment dat, la una dintre emisiuni cred că era vorba despre Sidex sau nu mai știu care era subiectul, colegii mei au folosit niște imagini cu el în cătușe. Și în momentul ăla mi-a dat mesaj cum ai putut să alegi fix cadrele alea. Și am zis domnule că în primul rând nu mi se pare normal să îmi dați un asemenea mesaj.

Adică ok, avem o relație, m-am purtat decent, m-am purtat frumos, dar cred că ai uitat, adică stai un pic. Nu este jobul meu, nu fac eu așa ceva și poți să îmi spui civilizat. S-a mai întâmplat apoi o chestie de genul ăsta și după care mi-a zis niște răutăți personale. Am trecut peste pentru că îl cunosc atât de bine și i-am zis hai să veniți la emisiune să facem. Și mi-a zis că „niciodată la tine la emisiune”, dar el este un tip foarte orgolios. Şi după aia şi-a pus ambiția.

Dar eu acum nu pot să tac din gură. Eu în locul lui pe povestea cu Petrom aș fi tăcut din gură. Sunt niște certitudini, adică ieși măcar și spune adevărul. Până la urmă a ieșit și a spus că trebuie să dea Petromul pentru un schimb în Schengen, dar de ce nu a spus de la început?”, a mai spus Anca Alexandrescu.