EXCLUSIV! Potrivit datelor, Romaqua Group a înregistrat o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei în 2023. De asemenea, profitul s-a ridicat la peste 92 de milioane de lei. În cadrul podcastului, invitatul a vorbit despre cele mai bune rezultate și realizări ale companiei din ultima vreme.

În plus, acesta a explicat care sunt provocările cu care se confruntă, de la ineficiența programului ReturRo și până la taxe, impozite și alte provocări ale pieței.

Borsec înainte de privatizare

Radu Lăzăroiu și-a început parcursul în cadrul Borsec în 1998 în funcția de consultant tehnic. Acesta a luat parte la instalarea primei linii de îmbuteliere PET a apei minerale Borsec. Ulterior, în 2002 a ajuns director general. Cu 23 de ani de experiență, acesta este cel mai vechi director general din industrie.

Înainte de privatizare și intrarea sub umbrela Romaqua Group, fabrica Borsec era cu mult diferită față de standardele actuale.

„Când am ajuns în `98, aveam niște stivuitoare făcute la celebra Uzina Mecanică din Timișoara, care nu mai există acum. Nu era asfaltat. Fabrica veche din Borsec era proiectată să livreze pe cale ferată îngustă. Erau benzi care aduceau navetele de lemn sau de plastic, le puneau în containere și plecau cu trenul. Cea mai tânără linie de îmbuteliere pe care am găsit-o acolo era din `68, dar funcționa. Este lucrul cel mai important pe care îl avem noi în Borsec. Avem o mentalitate de a păstra această apă minerală foarte bună. Când dispare un brand care are în spate 200 de ani înseamnă că ai greșit ceva” a povestit Radu Lăzăroiu.

În prezent, fabricile Romaqua Group se bucură de o tehnologie modernă și lucrează cu lideri mondiali din punct de vedere al liniilor de îmbuteliere. Toată această evoluție din ultimii 26 de ani are în spate o investiție de 200 de milioane de euro.

„Oamenii din grupul nostru cunosc utilajele acestea și noi ne instalăm singuri liniile, în loc să avem o echipă de 20 de nemți care vin să le monteze și să ne învețe cum să le folosim. Am o echipă foarte bună în Borsec, care practic a ridicat tot ce înseamnă celelalte fabrici” a spus directorul general Romaqua Group.

Brand românesc de renume

Care este secretul pentru a rămâne relevant pe piață? Potrivit spuselor lui Radu Lăzăroiu, „multă muncă, fire albe de păr și o echipă fantastică”.

„Noi avem un motto pe care îl folosim: suntem condamnați la calitate. Când ai Borsec- cea mai bună apă minerală din România- automat serviciile și restul produselor trebuie să fie la fel. Încercăm să nu supărăm clienții, să nu avem reclamații. Cele mai multe reclamații pe care le-am primit de când sunt eu în firma au fost despre dopul legat de sticlă. Este o normă europeană, o prostie din punctul meu de vedere” a spus reprezentantul companiei.

Deși brandul Borsec este o emblemă națională, susținerea statului în păstrarea acestui simbol a fost infimă. „Perrier (n.r. brand de apă minerală din Franța) a fost înființat în 1910, când brandul Borsec avea 104 ani. Pe eticheta Perrier scrie <de interes național al statului francez>. România nu are bun de interes național, sunt o grămadă de branduri serioase, cunoscute în România și poate chiar și afară, care nu au atenția națională. Nu există programul acesta în România, am încercat, am solicitat, dar nu s-a putut” a explicat Radu Lăzăroiu.

Situația la nivelul pieței

Piața băuturilor este competitivă și fiecare producător se luptă pentru a-și câștiga locul la raft, însă există multe măsuri care perturbă acest sector. Un exemplu în acest sens este implementarea măsuri de creștere a TVA-ului de la 9% la 19% și a taxei pe zahăr pentru băuturile răcoritoare.

„Există o discriminare care duce în continuare la creșterea prețului sub motivarea de a avea grijă de sănătatea omului, să nu consume mult zahăr. Am ajuns în situația paradoxală în care un flacon de doi litri și jumătate de băutură răcoritoare, indiferent de producător, să fie la același preț sau la preț mai mare decât un flacon de doi litri și jumătate de bere” a explicat invitatul.

Potrivit datelor, cele mai mari încasări ale grupului vin din vânzarea de apă minerală, care a sărit per total de pragul de 780 de milioane de litri îmbuteliați. Romaqua Group se clasează pe locul al doilea ca îmbuteliator la nivel național, după Coca-Cola. De asemenea, se estimează că la finalul anului 2024, cifra de afaceri va depăși 1 miliard de lei.

Puteţi urmări acest podcast şi multe alte subiecte de actualitate exclusiv pe canalul de YouTube „HAI România!”. Vizionare plăcută!