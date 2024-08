EXCLUSIV! În cadrul podcastului, a fost invitat Radu Lăzăroiu, director general Romaqua Group, cel mai mare producător de băuturi cu acționariat românesc. Având în vedere multiplele probleme cu care se confruntă ReturRo, compania a ales să meargă în instanță, reclamând neregulile programului.

În cadrul podcastului, Radu Lăzăroiu a prezentat motivele pentru care compania pe care o conduce a ales să dea în judecată programul ReturRo. Potrivit spuselor acestuia, unul dintre principalele motive reclamate a vizat gestionarea sistemului ReturRo. Având în vedere principiile europene, sistemul ar trebui să fie o entitate non-profit, dar realitatea este alta.

„Principiile europene vizavi de partea aceasta de ReturRO, de gestionarea unui sistem de genul, spun că entitatea trebuie să fie non-profit și este normal să fie așa. La noi, este o societate organizată după legea 31, societate comercială. Legea spune că trebuie să ai profit ca să funcționezi ca societate comercială. Și ei au inventat un concept <not for profit>. Prima dată au zis non-profit, după și-au dat seama că n-are cum, că intră în contradicție cu legea, și au inventat not for profit, adică nu pentru profit” a explicat Radu Lăzăroiu.