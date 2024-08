Potrivit invitatului, una dintre consecințele acestui proiect ar putea fi dispariția de pe piață a micilor comercianți, care sunt luați cu asalt de taxe, pierderi și costuri suplimentare generate de ReturRO. De asemenea, s-au adus în discuție realizările companiei din ultima perioadă, de la investiții și până la implementarea de noi tehnologii sustenabile.

Micii comercianți au de suferit în urma implementării sistemului SGR. Cum funcționează mai exact? Oamenii vin cu flaconul în magazin. Există o aplicație a ReturRO în care casierii scanează codul de bare și simbolul de pe sticlă. Aplicația validează flaconul, care este preluat de magazin, și oferă clientului suma de 50 de bani per sticlă. Dar, Radu Lăzăroiu, directorul general al Romaqua, a explicat că lucrurile nu sunt așa de simple precum par.

Pentru a oferi acea sumă, micile magazine trebuie să realizeze o notă contabilă, pentru a acoperi golul din casa de marcat.

„Dacă eu am un magazin mic, precis am un contabil care lucrează pentru mai multe magazine și trebuie să alerg după el. Dau 50 de bani și pun flaconul în sacul verde pe care toată lumea deja începe să-l cunoască. Am grijă de flacoanele alea ca de ochii din cap pentru că dacă flacoanele se deteriorează la mine, ReturRO nu mi le mai recunoaște” a explicat Radu Lăzăroiu.