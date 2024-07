România, cel mai scăzut nivel al prețurilor la alimente și băuturi nealcoolice din Europa

Ultimele date Eurostat confirmă politicile guvernamentale introduse din iunie anul trecut, o dată cu venirea la Palatul Victoria a lui Marcel Ciolacu. România a ajuns la cel mai scăzut nivel al prețurilor la alimente și băuturi nealcoolice din Europa. Rezultatul vine în urma măsurilor de plafonare a adaosului comercial la alimente de bază, dar și la energie. O consecință a acestor măsuri este și creșterea consumului privat cu 9,5% în aprilie 2024 față de anul precedent.

Datele calculate de Eurostat în luna iunie 2024, pentru anul precedent, se referă la prețul la bunuri de consum și servicii din Europa și plasează România și Bulgaria pe primele două locuri în clasamentul general. În timp ce bulgarii sunt fruntași la prețul scăzut al transportului, România este pe locul 1 la cel mai scăzut preț pentru categoria “Alimente și băuturi nealcoolice”.

Analiza privind modelele de consum a fost făcută în 36 de state europene. La nivel general, România are prețuri la bunuri și servicii cu 40% sub media europeană. În ceea ce privește categoria “Alimente și băuturi nealcoolice” prețurile din țara noastră sunt cu 74% sub media europeană, fiind urmați de Polonia, cu 78%.

Consumul privat a crescut cu 9,5%

Prețurile scăzute mult sub media europeană se datorează intervenției Executivului pe diverse piețe pentru a controla creșterile speculative de prețuri și a proteja puterea de cumpărare a românilor.

Pe lângă plafonarea adaosului comercial la alimente de bază, rezultat confirmat și de datele Eurostat, protejarea puterii de cumpărare a românilor s-a făcut și prin limitarea prețurilor la energie și gaze sau polițe RCA, cumulate cu măririle de venituri. Guvernul Ciolacu a crescut, în ultimul an, salariul minim de două ori și a ajuns la 3.700 de lei, iar pensiile au fost indexate la începutul acestui an, cu o recalculare a punctului de pensii prevăzută pentru luna septembrie.

Astfel, raportul dintre veniturile și cheltuielile cetățenilor s-a reechilibrat, ceea ce a dus la creșterea consumului privat cu 9,5% în aprilie 2024 față de aprilie 2023.

Impactul direct în economie a fost, de asemenea, semnificativ, rata inflației ajungând în mai 2024 la 5,1%.