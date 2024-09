Europa se îndreptă spre recesiune

Europa se confruntă cu riscul de a intra într-o recesiune deoarece economiile principale, Germania și Franța, au probleme interne atât politice, cât și economice.

În luna septembrie, activitatea companiilor din sectorul producției și al serviciilor din Germania și Franța a scăzut mai mult decât se așteptau experții financiari. În Germania, PMI (indicele managerilor de achiziții), care măsoară activitatea economică, a scăzut de la 48,4 la 47,2, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele șapte luni. Așteptările specialiștilor financiari erau ca acesta să fie 48,2. În Franța, PMI a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele opt luni, scăzând de la 53,1 la 47,4, fiind sub estimările de 50,6. (Un indice de peste 50 indică o creștere economică, iar un indice sub 50 arată o scădere economică.)

Scăderea economiei din Germania nu este ceva nou. Economia țării, bazată pe exporturi, se află în pragul recesiunii de mai bine de un an. Înainte de noile date economice (PMI), economiștii se așteptau ca economia Germaniei să crească cu doar 0,3% în acest an. Comisia Europeană (CE) a fost și mai pesimistă, prognozând o creștere de doar 0,1% pentru acest an.

„Cele mai recente date PMI ale ţării arată că o recesiune tehnică pare să se pregătească. Mă aștept ca PIB-ul Germaniei pentru trimestrul curent să scadă cu 0,2% faţă de trimestrul anterior. În al doilea trimestru, PIB-ul a scăzut deja cu o rată de 0,1%. Există încă o oarecare speranţă că trimestrul al patrulea va fi mai bun, deoarece salariile mai mari combinate cu o inflaţie mai scăzută ar trebui să stimuleze nu numai venitul real, ci şi consumul, susţinând cererea internă”, a declarat Cyrus de la Rubia, economist şef la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

Activitatea economică în zona euro a scăzut

În luna septembrie, activitatea economică în zona euro a scăzut pentru prima dată în ultimele șapte luni, ajungând de la 51 la 48,9.