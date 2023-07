Ce spune Eugen Teodorovici despre celebrul pod de la Brăila

”Discuţia despre podul de la Tulcea este de 30 de ani. Eram puşti în administraţie când vorbeau că vin chinezii. Podul nu s-a făcut din cauza intereselor meschine ale unor oameni politici locali din Galaţi şi Brăila. Afacerea cu bacul a fost una dintre dintre afacerile care au blocat acest proiect mare pentru românii din toată regiunea şi pentru ţară în ansamblul ei. Proiectul a fost blocat şi de europarlamentari români prezenţi astăzi în Parlamentul European. Pe faţă spuneau că susţin proiectul, pe la spate… Eu primeam semnale de la Comisia Europeană, cum români trăgeau pe toate părţile să blocheze acest pod. Acest pod a plecat de la solicitarea lui Horia Teodorescu, preşedintele CJ Tulcea, care i-a scris premierului de la acea vreme Victor Ponta. În 2013 a pornit discuţia”, a declarat Eugen Teodorovici în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

Cine a blocat proiectul

Fostul preşedinte executiv al PSD îl acuză şi pe fostul premier Mihai Tudose că a blocat proiectul.

”Domnul Tudose a fost premier şi ştiţi câţi bani alocat pentru podul de la Tulcea în bugetul pentru 2018? 1%. 23 de milioane de lei. Sunt dovezile. Din cât a cerut constructorul, el a alocat 1% şi a blocat podul. În martie 2018 s-a blocat podul pentru că nu avea bani constructorul”, a precizat Eugen Teodorovici.

Inaugurarea podului de la Brăila

Podul de la Brăila a fost inaugurat pe 6 iulie, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis, a premierului Marcel Ciolacu, a foştilor premieri Nicolae Ciucă şi Mihai Tudose, a comisarului european Adina Vălean şi a ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu, precum şi a mai multor ambasadori şi oficialităţi locale.

“Am să vă cer îngăduinţa ca astăzi, aici, să nu fiu nici fost prim-ministru sau ministru, nici europarlamentar, ci am să vă vorbesc ca brăilean. După anii ‘90, toţi am sperat la o dezvoltare accelerată a zonei noastre, a României în general, şi noi, cei de aici, de la Dunărea de Jos am sperat că şi la noi va veni binele peste noi. Binele a început să vină dinspre vest. Dar venea dinspre vest. A ajuns mai puţin în est, mai ales în sud sud-est, că nu prea avea pe unde. Nu erau şosele, nu erau poduri. Etc. Dunărea de Jos – Brăila, Galaţi – este a doua aglomerare urbană, după Bucureşti, iar toate investiţiile se blocau, fiindcă nu era infrastructură şi nu erau şosele, fiindcă nu era podul. Podul nu era fiindcă nu erau şosele. Nu avea rost să faci la aeroport cargo de marfă, fiindcă, nu-i aşa, nu erau pod şi şosele. Evident, din aceleaşi motive, transportul fluvial era superb, dar lipsea cu desăvârşire, fiindcă, nu-i aşa, nu aveau unde să descarce şi unde să încarce mărfuri”, a afirmat atunci fostul premier Mihai Tudose, în prezent europarlamentar.

El a precizat că cel care a găsit finanţarea pentru realizarea acestui pod a fost actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.

“În februarie 2017, prima vizită a primului ministru de atunci, domnul Sorin Grindeanu, a fost la Brăila. Atunci domnul prim-ministru Sorin Grindeanu s-a lăsat convins că acest pod este necesar pentru a tăia nodul gordian şi a începe de undeva dezvoltarea acestei zone. Domnia sa este cel care a găsit finanţarea pentru acest pod. Încă o dată îi mulţumesc şi trebuie accentuat acest lucru. Viaţa e bună câteodată şi închide cercul, acum tot domnia sa a dus lucrurile la bun sfârşit. Ce s-a mai întâmplat între timp? De când au început pilonii podului să iasă din pământ…. râdeam cu constructorii în primul an: Băi, munciţi, dar nu munciţi în direcţia în care trebuie”, a declarat europarlamentarul PSD.