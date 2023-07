Detalii inedite despre Florin Zamfirescu. O informație de ultim moment indică ce s-a petrecut cu marele actor. Acesta a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei doi copii ai săi, dar și cu nepoții.

Artistul este mândru nevoie mare de fiul său, dar și de fiica sa. El a ținut să arate că și-a trăit din plin viața.

„Bagă bine de seamă! Notează bine! Eu sunt un om viu. Nu sunt deloc diferit de ceilalți oameni decât prin faptul că am o meserie publică. Printre avocați, doctori, aviatori, sunt și eu, un om viu. Nu trebuie să fiu pus în ramă, în insectar, că sunt actor și cunoscut. M-am plimbat cu fete, le-am făcut curte, multe fete. Am iubit, am făcut greșeli mari, dar nu vreau să mai vorbesc despre ele”, a spus acesta.

Florin Zamfirescu este mândru de copiii săi

El a ținut să puncteze că are doi copii extraordinar de reușiți.

„M-au făcut bunic, am patru nepoți. Ștefana este o profesoară de excepție, actriță, e și frumoasă, știe limbi străine. Merge în străinătate, predă actorie; a fost la Alicante, în Spania, a fost în Singapore, pentru lecții de actorie. Sunt foarte mândru de ea. A scos o premieră cu fratele ei, Vlad, în regia lui. Joacă alături de el la Metropolis, „În lumea lui Frank”, a spus actorul.

Despre fiul său, Vlad, actorul a menționat că acesta s-a recăsătorit recent și deși se află în relații bune cu fosta soție, admite că vina a fost a lui.

„Da, s-a recăsătorit, și el este un om viu. Are doi băieți de care are grijă ca de ochii din cap și este în relații foarte bune cu fosta nevastă. Dacă îl întrebi, spune: „Eu m-am îndrăgostit și numai eu sunt de vină pentru divorțul acesta. Și a plecat. Mihaela, fosta soție, nu are nicio vină. V

lad face regie de film, m-a depășit de mult. Eu nu am făcut așa ceva. Am pus în scenă la teatru, dar film – nu. Am jucat în filme, însă și el joacă. Dar el și regizează. E manager la Bulandra. Eu sunt mândru de el”, a spus Florin Zamfirescu.

Cu cine nu poate avea un dialog marele actor

Cât despre cei patru nepoți pe care îi are, a spus că toți au comportamente artistice.

„Unul e toboșar, altul pianist, altul e pictor. Eu le-am și zis că mai e nevoie și de ingineri. Se pare că cel mai mic, care e în clasa a III-a, va fi ceva pe la matematică, tehnică, are îndemânare. Și sunt frumoși toți”, a spus acesta.

Întrebat dacă este implicat în viețile nepoților săi, actorul a susținut că „cei mici fac parte din altă lume”.

„Nu avem dialog. Plus că eu am moștenit comportamentul față de copii și de nepoți al bunicului meu. Pe el l-am cunoscut până în clasa a VI-a și l am iubit mai mult decât pe tata. Să nu vorbesc cu păcat, dar bunicul meu m-a marcat foarte tare. Nu și-a sărutat copiii decât în somn. (…)

Iar eu am moștenit și prin educație, și prin fire acest fel. Mă uit la copii, sunt minunați, le cumpăr, le dau, dar nu pot să mă includ în lumea lor, să ne tăvălim în patru labe pe sub mese. Nu pot”, a mărturisit actorul într-un interviu pentru viva.