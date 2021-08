Cu toate că restricţiile în România sunt mult mai relaxate decât în alte ţări, oamenii tot nu le respectă, se plânge Raed Arafat.

Şeful DSU semnalează că oamenii au ajuns să nu mai creadă în virus sau să considere că situaţia este în regulă în momentul de faţă. Însă varianta Delta ajunge şi în România, iar creşterile întâlnite în Europa se vor vedea, foarte curând şi la noi.

„Severitatea şi ajungerea la spital şi la Terapie Intensivă este mai mare decât ce a fost în variantele anterioare”, indică unele studii, spune Raed Arafat.

„Noi am tot spus, am tot recomandat, atenţie mare la transmiterea virusului SARS-CoV-2, clar că lumea este într-o fază în care nu mai crede sau cel puţin crede că e OK situaţia. Noi vedem o creştere mare în Europa, vedem o creştere la noi, încă mai mică.

Toate semnalele ştiinţifice arată că varianta Delta este mai uşor de transmis, dar persoanele vaccinate sunt mai protejate. Dacă se îmbolnăvesc, nu fac formă gravă a bolii, dar în acelaşi timp sunt studii care încă nu au concluzii finale, dar spun că este posibil ca severitatea şi ajungerea la spital şi la Terapie Intensivă este mai mare decât ce a fost în variantele anterioare.

Asta ne face să concluzionăm că vaccinarea este o soluţie foarte bună şi respectarea măsurilor de sănătate publică este necesară mai departe”, a declarat Raed Arafat, invitat luni seara la Digi24.