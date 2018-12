Este retragerea anului în tenisul românesc! Tocmai a făcut anunţul

A decis să renunţe la echipa naţională după 12 ani în care a jucat în formaţia de FED Cup.

Sorana Cârstea a decis să pună stop prezenţelor în echipa de Fed Cup. Cea mai tânără debutantă din istoria României – a jucat prima dată sub tricolor la 16 ani şi 14 zile – spune stop. Anunţul a fost făcut pe facebook.

”Dupa 12 ani de jucat pentru Romania,a venit momentul sa imi anunt oficial retragerea din echipa nationala de Fed Cup. La 16 ani si 14 zile am jucat primul meci,fiind si astazi cea mai tanara debutanta din istoria tarii noastre! Am reprezentat cu mandrie si onoare tricolorul de fiecare data cand am avut ocazia! Simt ca mi-am facut datoria si acum este momentul sa predau stafeta noii generatii! As vrea sa multumesc cu aceasta ocazie colegelor de echipa,federatiei,capitanilor,antrenorilor si celor care au pus umarul la succesul nostru! Dar mai ales romanilor care m-au sustinut atat de frumos de-a lungul anilor! Cu drag,

Sorana Cirstea”, a fost mesajul trimis de jucătoare pe Facebook.

Sorana Cîrstea a jucat în total în 29 de meciuri în FED Cup, la simplu şi la dublu, bifând 16 victorii şi 13 înfrângeri.