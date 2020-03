”Decizia de a deveni Spitalul Clinic Colentina ca un spital de suport pentru Institutul Matei Balș a fost luată împreună cu prof. Streinu Cercel și cu managerul spitalului Colentina și de asemenea împreună cu primarul Capitalei Gabriela Firea și Direcția de Asistență Medicală a Bucureștiului. Spitalul are aproape toate specialitățile și se găsește în incinta Institutului Matei Balș.

Colentina e un spital pavilionat care permite izolări pe pavilioane, ceea ce permite controlul mai eficient al unei eventuale infecții. Am considerat că e cel mai potrivit și am luat această decizie.”, a explicat oficialul MS.

Alte şase spitale vor prelua cazurile grave la nivel naţional

Copiii și gravidele care au COVID-19 NU vor merge însă la Colentina, a precizat Moldovan, pentru că spitalul nu are maternitate si nici sectie de pediatrie. Ulterior, un alt secretar de stat de la Sănătate, Nelu Tătaru, a precizat la Digi 24 ca vor fi 7 asemenea spitale la nivel naţional care vor prelua pacienţii cu cele mai mari riscuri.

„380 de pacienți sunt internați la Colentina. Dintre aceștia, trei sferturi pot fi externați, în următoarele zile, pot merge, în siguranță acasă. Ceilalți vor fi mutați la alte spitale. Trebuie să îi mutăm în maximă siguranță, poate dura 3-4 zile.”, a declarat pentru sursa citată Bogdan Furtună, directorul medical al Spitalului Colentina.

„Noi vom trata pacienţii care au simptomatologie pentru secţiile noastre, dar în asociere au şi Covid 19, adică un pacient care are o pancreatită vine, se operează în serviciul de chirurgie, va fi operat pentru boala pe care o are, dar are în asociere acest Covid. Un pacient care are un cancer gastric vine, se tratează în serviciul de gastroenterologie şi este tratat în paralel de acest Covid. Deci devenim suport pentru Balş dar în condiţia în care tratăm boala asociată cu covid”, mai spune doctorul Ioan Furtună, directorul medical al Spitalului Colentina.

Directorul medical spune că a pregătit din timp unitatea sanitară pentru noua situaţie. „Noi suntem pregătiţi demult, pentru că ne-am făcut noi la nivelul spitalului scenarii, şi fiecare scenariu era pus în aplicare pentru orice moment şi orice hotărâre pe care o lua Ministerul.

Trebuie să înţelegem că este o situaţie de criză naţională, medicii sunt în momentul ăsta cei din linia I. Am discutat cu personalul, se organizează echipe care vor interveni la o perioadă de timp regulată, vor ieşi ceilalţi, ceilalţi testaţi să fie în siguranţă, carantinaţi acasă 14 zile, avem personal cât să asigrăm orice scenariu de ture”, mai spune directorul medical. Managerul unităţii sanitare bucureştene a precizat că de luni a început procedura de suport, dar probabil va intra în vigoare de joi sau de vineri.

La nivel mondial, cele mai mari complicaţii după infectarea cu COVID-19 au apărut la persoanele care aveau si alte afecţiuni cronice, precum şi la bătrâni.

