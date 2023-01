Astăzi, Cătălin Măruță a suferit o operație de ligamente încrucișate la genunchi și tot timpul și-a ținut urmăritorii la curent cu starea sa.

Prezentatorul a făcut dezvăluiri neașteptate despre Andra

Într-un story pe Facebook, vedeta TV a povestit despre momentul în care soția sa, Andra, a fost cea care a stat pe patul de spital, însă cântăreața a evitat să ofere detalii.

„Ce credeți? Am asistentă. Și nu orice asistentă. A rămas cu mine și va rămâne cu mine toată noaptea. Mă înnebunește să beau apă, dacă nu am băut doi litri de apă…”, a spus Cătălin Măruță.

„Păi trebuie să te hidratezi.”, a spus Andra.

„Este suficientă apă, bine?”, a spus prezentatorul.

„Mai bea, mai bea”, a spus artista.

„Este asistenta mea personală, cu care nu mă înțeleg. Mă pune să beau apă non-stop”, a spus Cătălin Măruță.

„Sunt aici să am grijă de tine”, a răspuns soția sa.

„Dar vreau să va spun ceva, un lucru pe care poate nu l-am mai spus până acum, faptul că înainte de Opera Română, altcineva a stat pe un pat de spital, cu…”, a spus vedeta TV.

„Nu-i cazul, lasă că povestim altă dată despre asta.”, s-a eschivat cântăreața.

„Cu două zile înainte de concertul de la Operă, când toată lumea…”, a încercat să povestească el.

„Este despre tine aici.”, a spus Andra.

„Nu, este despre faptul că și noi, ca și voi, trecem prin aceleași situații. Despre Andra, cum a stat ea pe patul de spital înainte de concertele de la Operă, când nimeni nu știa ce se întâmplă… Mă rog.”, a spus Cătălin Măruță.

„Hai că mi-e somn.”, a spus artista.

Vedeta TV le-a mulțumit fanilor săi pentru susținere

Într-un alt story pe Facebook, Cătălin Măruță le-a spus urmăritorilor săi că se simte bine și că le mulțumește pentru mesajele primite de la ei.

„Gata, pacientul a supraviețuit, și vă mulțumesc mult pentru mesaje. M-a așteptat și asistenta mea personală.”, a spus prezentatorul TV.

„Aici sunt. A ajuns în sfârșit, e totul în regulă, se simte bine. I-a căzut puțin vocea, așa se întâmplă de la anestezie, așa mi s-a întâmplat și mie atunci, dar…”, a spus cântăreața.

„Ideea e că am fost live pe parcursul întregii operații, am stat de vorbă cu doctorul Ionuț Codoreanu. Live, adică nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul Ionuț Codoreanu, genial omul, cu echipa de acolo, și povestea ce se întâmplă, și am văzut toată intervenția.”, a povestit Cătălin Măruță

„Important e că a ajuns în salon, că e bine. Vă mulțumesc pentru mesaje, că eu am fost cea care…”, a adăugat Andra.

„Și eu vă iubesc mult și vă mulțumesc pentru toate mesajele, pe cuvânt, tati, că…”, a spus Cătălin Măruță.

„Am fost aici și am primit foarte multe mesaje”, a mai spus Andra.

„Nu, dar mi-am dat seama cât de mult contează aceste mesaje, pe care le primești.”, a adăugat prezentatorul TV.