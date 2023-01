Trupele ruse au atacat orașul Nikopol, unde au avariat astfel locuințe, o conductă de gaz și rețeaua electrică. S-au efectuat bombardamente soldate cu victime și în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei.

Rusia însă are ca prioritate orașele Bahmut, Lîman și Avdiivka, din estul țării.

„Trebuie să ne așteptăm ca astfel de lupte să continue o perioadă destul de lungă, motiv pentru care continuăm să oferim asistență de securitate Ucrainei.

Ne veți vedea făcând asta, din nou, în zilele și săptămânile următoare”, a spus John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național pentru Securitate al SUA.

„Vom primi mai multe vehicule blindate, inclusiv tancuri, de fabricație franceză”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Șocul vine însă din Belarus, unde pe rețelele de socializare circulă o înregistrare filmată într-o stație de autobuz.

Anunțul spune că bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani sunt îndemnați să se îndrepte spre biroul local de înrolare și să meargă la locațiile respective pentru a-și „clarifica datele”.

In Belarusian Barysau, on the bus station, the ticker says, „All male citizens from 18 to 60 years of age should come to the military commissariat to clarify their data.”

Our activists keep collecting information about the possible dragging of Belarusians into the war. pic.twitter.com/t5xK8fjI88

— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 4, 2023